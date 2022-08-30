“养慧须具冷静头脑…”

星云大师说：分享故事：子贡面见孔子说：“好多人都提到修养，却不知道修养是什么，因此，我想知道答案，请老师赐教。”孔子说：“我给你讲个故事，你就能找到答案。”

孔子说：“有一个村庄，居住着很多人家。在通往村庄的路上，有一只凶猛的狗，如果有外人路过，不论是路过的行人还是来村里的客人，稍有不慎便会遭到它的攻击。这天，来了两个汉子，第一个汉子先走过去，被狗发现后，对着来者一阵狂吠，汉子本来可以制服它，却没动手，只顾左右躲闪，终于有一下没躲开，被咬伤了腿，鲜血直流。汉子一看，急了，一脚把狗踢开，狗被踢得老远，在地上翻滚了一下，惨叫着溜开了。”

孔子接着说：“过了一会儿，第二个汉子来了，这只狗恰好溜了一圈转回来。人与狗狭路相逢，这个汉子可不同第一个汉子，他老远就做好了决斗的准备，待那条狗扑咬上来，他就顺势双手紧紧抓住了狗的两只前脚，那狗直叫，身体却动弹不得，它凶猛地摇着脑袋竖起皮毛张开利齿朝他的胳膊咬了一口，汉子疼得直咧嘴，恼羞成怒地照着狗的头啃一口，那狗叫得更凶…就这样，人与狗互咬起来，如此这般，不一会儿，鲜血流了一地，后来，狗终于败下来，狂叫着落荒而逃。”

孔子的故事就讲完了。子贡喃喃地说：“老师，第二个汉子怎么跟狗一样呢？”孔子不答，微笑着走了。

沉着

我们要学习“养”什么？“五养”箴言参考：

养身须保规律生活：规律是包括起居作息正常、勤劳习惯和愉快心情。能作息规律，就是精进，能规律就是不懈怠，早晚起床睡眠，三餐定时定量，身体定能健康。 养心须有虔诚信仰：能有正当的信仰，以虔诚养心，它会稳定我们的内在情绪，应对外面纷乱的世界，它也会升华我们的品格感情。 养慧须具冷静头脑：慧让我们行事条理清楚，冷静从容；慧让我们接物客观理性，沉着稳当。静而后能定，定以生慧，慧用得体，大颠禅师侍者的一句“先以定动，后以智拔”，展现了慧的灵动与妙用。 养量须赖谦抑应世：许多人不能够有所成就，就是因为器量狭小，眼光窄浅，不能够谦虚平和，自然不能泰然应世。 养望须能化忿为容：我们能尊重异己、包容差别，自然众望所归，养成有容乃大的胸襟。

正养

文天祥养浩然之气，关云长养正义之气，至今为后人敬仰。“养”兵千日，才有用在一时的成功；“养”精蓄锐，才会有时机成熟的因缘。人活着，不一定要求长命百岁，重要的是有健康、价值、欢喜、自在、解脱，才过得有意义。千万别娇生惯“养”，过分纵容，乃至姑息“养”奸，助长坏事，那可就称不上修养了。