老来加入旅游界当带街基本上不难，只怕遇到刁钻游客。马来西亚风雨二友去罗浮宫玩了半天去凡尔赛宫玩了一天，当然轮不到我有用武之地，临别领队兜进卢森堡公园，本来不过打发时间，但他们一见旋转木马旁的儿童木偶剧场，异口同声说《花都奇遇结良缘》有一场木偶戏，问是不是在此取景。哎呀，我可从来不是正宗柯德莉夏萍（Audrey Hepburn，又译奥黛丽赫本）粉，连《战争与和平》也是直到月前才在电视第一次看的，故事以巴黎为背景那几部，只记得男主角一个比一个老，导演们不知有心还是无意，替她打造牢不可破的恋父情意结，与加利格兰追追逐逐的场地印象十分模糊。游客甲想了一想说，戏中木偶剧场附近有个露天邮票市集，哦，那么应该是香榭丽舍公园，经他一提醒，不但奇遇记关于错体邮票的剧情略略浮现，还记起隔两条街确有玉女鼻祖足迹，于是以相请不如偶遇方式，即席加插柯德莉在巴黎环节。