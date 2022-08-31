“我们的思维不要太过于执着…”

星云大师说：分享故事：小伙子立志做政治家。可当一切都顺风顺水时，他却在车祸中受了伤。几个月后，他的身体虽然康复，下巴却留下难看疤痕。修复手术并不理想，疤痕就像宝石上的瑕疵刺眼而顽固。小伙子非常沮丧，不愿与人交往，再也没勇气在公开场合演讲。

一天，他的父亲指着墙角的一块污渍说：“这些怎么也擦不掉，你有什么好主意？”小伙子转身取来铲和锤，想把墙面敲碎，再用水泥和石膏修补。父亲笑了：“那未免太大动作了。”说完，父亲搬来了一盆花草摆在墙角，房间顿时增色不少。

小伙子对父亲的妙招赞不绝口，父亲这时却严肃地对他说：“其实我是想告诉你，当人生不美好时，除了想方设法地把它们‘铲除’外，还可以用更美好的事物来影响和改变它们。就好比你的疤痕，为何非要除掉？如果你留胡须，这样它们不就隐没在胡子中了？”

小伙子豁然开朗，后来他蓄起胡须，不但遮掩了疤痕，朋友们还夸他因此多了几分成熟魅力。他重拾自信，再度活跃于政界，用正面的思维影响和争取不同意见的人们，一步步地追逐梦想。

危害

生活中，很多人诸事不顺，就是没有看透事理的本质，放不下心中执念，执念作祟自然就命苦了。所谓“疾病易治，心病难除”，倘若我们在生活中越是在思维、习惯、观念和情感这四件事上执着，那无异于就是在消磨自己的的耐心和实力，如果只能这样，那么我们只好和自己的梦想说再见，余生也将因为后悔当初而苦难先行。

执着错误观念的危害是长远持久的，它就像桎梏绳索一般，会束缚人们的认知，扭曲人们的内心，使世人产生数不尽的烦恼和偏见。我们有多少执着，就有多少痛苦。要摆脱痛苦，就必须从这些执着中抽离，用正确的观念将世事看清楚，自然不会误入歧途了。

困扰

任何问题，特别是困扰自己越久的问题，一直逃避是没用的，我们总要面对它。正如生活中我们总因思维、习惯、观念和情感这四件事上执着，那么，我们就可告诫自己：对感情问题，宜用理智处理；对家族问题，宜用伦理处理；对人情问题，宜用法理去处理；对前途问题，宜用不忘初心去处理。即使发生不得了的大事，怎么想都无法解决，也要用时间来化解。任何事情发生后，我们处理了，就把它给放下。但人生要放下是最难的执着，生死放不下，钱财眷属放不下…只是我们再执着又能挽回多少呢？所以，还是要学会放下。