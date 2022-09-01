“生才贵适用，慎勿多苛求…”

星云大师说：分享故事：唐朝有一个大臣叫韩滉，一天接待了一个别人推荐来求官的年轻人。在接待时，年轻人表现出脾气古怪、不懂世故，然而却刚正不阿的特征。

如果是别的官员考察年轻人，恐怕是不会录用的，因为这样的性格和行为特征，将经不起复杂多变的仕途磨练。可是，韩滉擅于把这个官员的所谓“短处”转化为长处，从他的不通人情世故，看到他的铁面无私，于是韩滉派他去仓库当负责人。

年轻人上任后，偷库盗库的情况就极少发生，年轻人非常称职地完成任务。韩滉精通识人用人的长短之道，将“短”转为“长”，发扬人才的长处。

实践

量才适用指选用人才时，要用人所长、避人所短，比喻按照实际情况办事。量才适用才能各得其所，使各类人才的才能与智慧真正用在刀刃上，充分发挥其应有效能。这正如清代有名诗人顾嗣协所言：“骏马能历险，犁田不如牛；坚车能载重，渡河不如舟；舍长以求短，智者难为谋；生才贵适用，慎勿多苛求。”

这说起来容易，实践中却会碰到不少问题，比如说一些有特殊才能的人，往往也是孤僻自傲之辈，所以，主管要做的就是坚持原则，秉公处理，让人的优势能最大限度发挥，让人的劣势也有纪律监督，创造出工作上的高价值。而主管也须切记：自己也要有用人的道德涵养，做到处理事而不是针对人，这才能让被用的人敬重和佩服你。

奖励

只要懂得用人之道，取彼之所长，破铜烂铁也能成钢。用人之道不是只有主管才能应用得上，在家庭里，父母对待儿女，乃至兄弟姐妹之间，也有一些用人之道；在社会上，人与人相处，也有一些用人之道。事业做得愈大、官位愈高的人，尤其要讲究用人之道。

晚清时期的名臣曾国藩就深谙人的心理，认为对人才不能求全责备，而要多鼓励和扶助。他说：“衡人亦不可眼界过高。人才靠奖励而出。大凡中等之才，奖率鼓励，便可望成大器；若一味贬斥不用，则慢慢地就会坠为朽庸。”在具体实践中，曾国藩建立有效的激励机制，注重针对不同人的不同需求，采取相应措施来激发其积极性。难能可贵的是，曾国藩从来不怕部属与自己同职齐名，鼓励他们自立门户，并竭力为他们铺路搭桥。

作为现代主管，要理解因缘中的相遇，不管碰到的下属是善缘或是逆增上缘，都是成就彼此能力的推进，主管展现知人之明的眼力，在伯乐与千里马的关系中，创造出彼此能够回旋、发挥的空间，就能共同圆满。