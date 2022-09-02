“万事万物都是人内心的投射…”

星云大师说：分享故事：动物界进行评选，要选出劳动模范，凤凰是主评委，广泛向其他动物征求意见。这天，它问麻雀：“你能不能说说哪个动物最应该当选劳动模范？”麻雀说：“这个不好选呀！”凤凰说：“你看燕子怎么样？它够勤奋的。”

接着，麻雀拿出用树叶制成的小本子，翻到其中一页，说：“6月的一天，燕子向主人的客厅扔了一根羽毛；另外一天，它在主人的门槛上撒落了泥土，它不能当模范！”凤凰接着问：“那么公鸡呢？他每天早上可都会准时打鸣。” 麻雀又翻到另一页，说：“公鸡可没有那么准时！5月8日它叫早了一分钟；5月10日，它又叫晚了30秒。”

凤凰耐心地问：“那么，大黄狗怎么样呢？”麻雀马上说：“它太粗鲁， 5月3日它追赶野猫时，踩烂了主人的菜地；5月18日，它朝着客人乱叫，吓得客人不敢进门。”凤凰有些不耐烦，说：“照你这么说，就没有动物合格？”麻雀急忙否认：“当然不是，肯定有合格的。我就合格啊！”

凤凰直言不讳地说道：“原来你之前把大家贬的一文不值，就是为了抬高自己，那我倒是想问，你整天用小本子记别人的问题，还哪有时间干正事，如何当得上劳动模范？”麻雀被问得哑口无言。

谁输

所谓：“天下无心外之物，万事万物都是人内心的投射”，一个大度善良的人，目光所及之处，皆为美意；一个处处看不顺眼的人，他眼中的世界就荒芜阴冷。有一个故事，充分说明这个道理：一天，苏东坡和佛印和尚在林中打坐。一片寂静时，佛印突然开口，对苏东坡说：“观君坐姿，酷似佛祖。”苏东坡听了心里欣喜，又起了捉弄佛印的念头，于是看着佛印的倒影，说：“上人坐姿，活像一堆牛粪。”佛印没说什么，只是微笑。苏东坡回去之后，心中暗暗得意：总算让佛印和尚吃了闷亏。

但是相比之下，到底是谁输了呢？心里有佛，看谁都似佛。那些处处贬低别人、只能看到事情不好的一面的人，内心欠缺修养，也是极为自卑的人。

自卑

越成熟理智的人，越能看到世间万物的多面性，便越能包容和尊重他人的差异性。被别人贬低或诋毁时不要丧气，要泰然处之。他人的评价，是站在他的角度来看的，我们没有必要用别人的标准来要求自己。

心理学家认为，骨子里自卑的人，经常高调做三件事，即：爱表现、喜欢攀比，以及经常贬低别人来证明自己。其实，自卑是每个人都会存在的弱点，但成熟的人能通过正向力量将自卑转化为自信，能够自信，当然就不会将贬低别人当成表现自己的手段。对于那些爱抬高自己贬低别人的人，我们能做的，就是明白他们内心的想法，能够的话，就帮忙他们慢慢改变过来。