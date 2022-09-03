“嫉先创己，然后创人…”

星云大师说：分享故事：事业有成的利良，受邀参加一场宴会，受到礼遇坐在主桌。当晚，他遇见以前大学的几位同学，多年不见，他很热情地过去打招呼，结果发现其中有两人对他很冷淡。利良很错愕，因为他和这些人过去20多年并未联系，更无互动，根本也谈不上得罪。

然而，后来利良也听到另外一些朋友说了，原来对他冷淡的同学，对于他能坐上主桌感到不以为然，一直在议论：“利良凭什么？当年在大学根本就是无名之辈！”

朋友都劝利良不要放在心上，但利良还是感觉有些许失落，这么多年的努力有些成就，没想在这种场合遭到冷遇，他虽然可以做到不嫉妒别人，但却无法做到不让别人嫉妒；而遭人嫉妒疏远的滋味，确实不好受。

习性

分享一首偈：“嫉先创己，然后创人；击人得击，是不得除。”所谓“嫉先创己，然后创人”，人性中有些不好的习性，比方见人遭殃，幸灾乐祸；或者嫉妒心作祟，要去伤害他人，这都是要不得的心理。嫉妒心重的人，其实是愧对自己的良知，是内心贫乏所引起的；一念嫉妒心起，往往最先受创的是自己，不是别人。

“击人得击，是不得除”是指，因为嫉妒他人的成就，于是想方设法打击和破坏对方，甚至陷人入罪等。但是却没有想到今日你骂人，他日别人也会骂你；现在你打他一掌，假以时日，他也会回打你一拳。因此，喜欢打击别人的人，别人也会予以反击，最后受伤害的还是自己。

《法句经》的这四句偈颂，提示我们要能修正不耐他荣、见不得人好，乃至喜好打击他人的不良习性。如果能放大心量，做个能耐他荣的人，这样的人生不是很美好吗？

转念

欣赏他人的好，是自渡渡人的关键。大家不妨反观自照，自己有没有嫉妒过别人？比方，我的同事、朋友才华洋溢，我嫉妒他；能力胜过我，我嫉妒他，甚至对方很贤慧，我也嫉妒他；对于比我有学问、有人缘的，我都心生嫉妒。其实，嫉妒他人，会失去自我成长的机会；懂得尊重、欣赏比自己能力好的人，反而受益更多。

我们能转念，就能受益：好比朋友发财，我经济困顿，朋友多少会帮我一点忙；邻居买了卡拉OK系统，我也可以高歌一曲；我的同事、朋友高升了，事业有成就，我也可以沾光，与有荣焉。所以见到别人比我们好，不要心生嫉妒，反而应该告诉自己：要转念，开始练习欣赏他人的好。