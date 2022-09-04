“要让孩子受些苦，这也是有智慧的爱…”

星云大师说：分享故事：有个农场主人，每天让他的孩子在农场上辛勤工作。朋友对他说：“你根本不需要让孩子这么辛苦，你的农作物长得很好，在市场上又大卖，你可以雇别人来做。”农场主人说：“我不是在培养农作物，我是在培养自己的孩子。”

朋友听后频频点头，原来，培养孩子很简单，要让他学会吃苦就可以了。

本味

酸甜苦辣既是人生本味，如果我们希望孩子们的人生能够创造未来、耕耘前途和发展事业，那么如果他们只能吃甜，不肯吃苦，这就不容易有所作为了。当苦的时候，他们应该要面对苦难，百折不挠，冲过苦关，前途自然柳暗花明又一村。

一个人的成就，常常都是从血汗、辛苦、委屈、忍耐、受苦中，点滴累积而成。正如松柏必须受得了霜寒，才能长青；寒梅必须经得起冰雪，才能吐露芬芳。伟大，是多少辛苦和努力换来的赞美词，所以，吃苦就是吃补！

要让孩子受些苦，这也是有智慧的爱。自己也不要有轻松、享福的心态。像世界上顶级富翁，许多都是从苦中来的。那高僧大德，他们能成就，也是从苦中来的。受苦，其实是了业，过去造下的恶业现前了，那苦就现前。我们就要学习去克服它。

力量

现代社会生活比较富裕，一些人富裕了就希望下一代能少吃一点苦，但所谓的“少吃苦”，很多都变成溺爱。什么苦都不让孩子受，乃至家务活也不让孩子去做，感觉是对孩子好，其实这样子是害苦了孩子，是没有智慧的做法。教育孩子，一定要让他学会吃苦耐劳。在西方国家，许多人都不把家产留给孩子，而是贡献给社会，甚至孩子十八岁后，就要独立了。

我们能让孩子以苦为励，那种不畏磨难、无惧障碍的精神，就能成就他们生存的力量，不仅仅是在日后面对外在所遭遇的冤屈侮辱、无理打骂时，能甘之如饴，当面对心烦意乱的自己，那些无明愚痴、颠倒邪见升起时，同样也能经得起重重考验，那是因为，他们已有吃苦耐劳的力量来管理自己，而这也他们一生之中最好的一股力量。