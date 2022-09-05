“要让名利不只是一时的…”

星云大师说：多年前，为了服务来山参访的善信，佛光山不惜以高薪雇请一位老婆婆负责清扫厕所。然而老婆婆每遇有人如厕，都要向人收取费用；虽然常住一再表明，老婆婆既已接受薪津，请她不要再向人收费。但是老婆婆说，不收取费用，坐着看守，实在太无聊了，她不愿意再继续工作。可见得有人好名，有人好利；名利可以慰借寂寥，实在不无道理。

虚名

公共汽车、地铁上的，甚至海上的行船，空中的飞机，每天人来人往。万千的行人当中，当然有的人是为了行善服务，也有人是为了讲学说教；利他为人者固然有之，但是多数人都是为了自己的“名利”二字。

所谓名，三代之前惟恐好名，三代以后唯恐不好名。真正好名者，忠孝节义、慈悲喜舍，皆为善名；若能服务社会、贡献人群，则必能更加为人所歌颂。只是，世间上有的人只好虚名、只重假名，甚至不顾身后被人批评的恶名，这就绝非智者所当为了。

所谓利，将本求利、与人共利、谋取衣食之利，都无可厚非；如果诈取非利，或者因利害义，导致身败名裂，则就得不偿失了！

历史

世间上最宝贵的，不是金钱名利；比金钱名利更重要的，是健康、是欢喜、是满足、是和谐；世界上最宝贵的东西，更不是个人的名与利。战国名将乐毅说“忠臣去国，不洁其名”，可见国家的名声比个人的名誉重要。吾人应该把团体的名声、家庭的名声、父母师长的名声、朋友同辈的名声，都看得比自己重要；当别人都有名了，水涨船高，还怕自己没有善名吗？

所以，一个懂得生活的人，一定要像行云流水一样，任运逍遥，自由自在；不要因为名缰利锁而自我束缚、自我设限、自我封闭。一个人名利的欲望愈大，幸福的笑容愈少；一个人名利拥有愈多，生活的压力愈重。有名利，要能与家人亲友共享，要能对国家社会有益；有名利，要能造福人类，要让名利不只是一时的，而能为千秋万世留下历史，那才是真正的名利啊！