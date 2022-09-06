点智慧：最孤独的图书馆

“喜欢慈善的人，可以播撒慈悲…”

星云大师说：分享新闻：在中国四川甘孜海拔3700多公尺的塔公草原，有一名藏族僧人久美，没有收入来源，却凭藉自己的双手，建起草原上第一座图书馆。图书馆取名为纳朗玛，免费开放给村里的孩子使用，让他们能够藉由阅读拓展视野。

纳朗玛在藏语的意思为森林里，也是它所在的村庄旧名，这是离雅拉雪山（中国藏区四大神山之一）最近的村子，世代以游牧维生。久美希望书籍能成为孩子们望向更广阔未来的一个窗口，而不是被困在森林里。

久美发现，比起天灾，长久的贫困才是村民的问题所在；他认为只有知识才能改变一个地区的贫困，于是决定让草原里的孩子可以藉由教育、知识和阅读，改变命运。

2015年，久美搭设帐篷学校，吸引70多名孩童前去就读，为了给他们更舒适的学习环境，久美决定盖图书馆，他自学建筑设计、绘制设计图，徒手搬运三、四百公斤的石头来建造，19个月后，草原出现第一座、也是唯一一座的图书馆，提供八千多本藏书给孩童阅读。

草原上的孩子娱乐匮乏，有些连上学的机会都没有，而这座最孤独的图书馆成了他们的天堂，让他们看见更广阔的世界。久美希望在草原上铺满文字，把天空当作黑板，用智慧改变孩子们的生活。

有用

观世音菩萨把大慈大悲散播在人间；孔子游学各国散播了教育的种子。所谓前人种树，后人乘凉，我们不就是因为这许多过往的先贤大德、仁人志士，他们散播的欢喜幸福和希望，我们才能身受庇荫，享受美好的人生吗？前人成就了我们，我们对于后来的人，又该以什么来遗留给他们呢？

我们要把好话留在人间！我们要把好事留在人间！我们要把德行留在人间！我们要把功绩留在人间！希望我们的社会大众：热心教育的人，可以布施教化；喜欢慈善的人，可以播撒慈悲；乐意喜舍的人，可以将利益分享大众；爱好劳动的人，可以献心献力，帮助大家。

所谓“天生我材必有用”，我不能损伤到大地众生，不能做一个破坏者、分离者，我要把欢喜快乐布满人间，这是人道，也是责任。

明灯

不管是乡村，还是在城市，一个社会的希望都在教育。我们能做倡导者，就是要能引导孩子走一条正路。比心外的灯光功用更大的是心灵的灯光。

心灵的灯光是什么呢？智慧是心灵的灯光、慈悲喜舍是心灵的灯光。心灵的灯光亮了，我们不但可以看到世间的万象，我们还能和它们建立关系；心灵的灯光亮了，我们不但可以看清人我的关系，我们还可以建立自他之间更好的因缘。而一个人、一本书、一所学校，都是暗夜明灯！

我们都可自问：可以做家庭的明灯吗？可以成为社区里的明灯吗？我可以点亮社会上的明灯吗？只要吾人肯点亮自己的心灯，社会必然也会因此而净化。