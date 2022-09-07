“仁厚不好学，近愚…”

星云大师说：分享故事：宋濂（明初政治家、文学家、史学家）自幼好学，遇到不明白的地方总要刨根问底。有一次，宋濂为了搞清楚一个问题，冒雪行走数十里，去请教已经不收学生的梦吉老师，但老师并不在家。宋濂不气馁，几天后再次拜访老师，但老师并没有接见他。

因为天冷，宋濂和同伴都被冻得够呛，宋濂的脚趾也被冻伤了。当宋濂第三次独自拜访时，还掉入了雪坑，所幸被人救起。当宋濂几乎晕倒在老师家门口时，老师被他的诚心所感动，耐心解答了宋濂的问题。

后来，宋濂为了求得更多的学问，不畏艰辛困苦，拜访了更多老师，最终有所成就。

四患

不肯学习的人，必有四患：

一、仁厚不好学，近愚：即便是做人很好，但不好学，就没有智慧，近于愚痴。所以，心慈无智的人，纵然待人厚道，有时候不当的慈悲，还是属于愚痴的行为。

二、聪慧不好学，近虚：一个人很聪明，但是不肯运用聪明再去进一步学习，这种聪明但不好学的人往往虚而不实。

三、诚实不好学，近害：有的人做人诚实，老老实实，诚诚恳恳，但是不好学。不好学则无智，因此不懂得运用诚实，不善于拿捏分寸，不晓得分辨利害，不知道权衡轻重，光凭着诚实，这样子的人危险临身也不知防范。

四、勇敢不好学，近乱：有些人很勇敢，讲话勇敢，做事勇敢，但是没有学问。没有学问就容易乱来，乱说乱做，这种人不会受人尊重，也不会受人重视。

净化

我们要好学，因为这将为我们带来好处：一、人格得到升华；因为我们既不随着七情六欲打转，也不能任由贪嗔烦恼左右，我们要升华自己的人格，让自己从贪嗔痴里超越出来。

其二，好学能净化我们的烦恼；我们学习圣贤，规范举止方面有了道德依循，身心慢慢得到净化，烦恼便无从生起。第三则是心胸有所扩大；如果我们的心中不能容物，世间万物都将成为我们的障碍。所以要扩大心胸，要象佛菩萨用慈心、悲心包容天地、包容世界一样。

最后，好学也能庄严我们的世界：每个人都有他自己的世界，一张办公桌是他的世界，一个房间是他的世界，一个社会是他的世界。如何庄严我们的世界呢？如果我们所经过的地方，我们所遇到的人，我们生活里的一切事物，都因为我们而获得一种庄严，这就是至高无上的学习。