“一个人发泄情绪，就犹如向另一人泼漆…”

星云大师说：分享故事：餐馆里一个顾客指着面前的杯子，对一名女服务生大声喊道：“你过来！你们的牛奶是变质的，把我的红茶都糟蹋了！”女服务生连忙说：“对不起！我立刻给您换一杯。”新红茶很快就准备好了，碟边放着新鲜的柠檬和牛奶。

女服务生把那些食物轻轻地放在顾客面前，轻声地说：“先生，如果您要在红茶里放柠檬，就不要加牛奶，因为柠檬酸会使牛奶结块。”顾客听了这话，脸一红，小声地说了谢谢，语气也没那么愤怒了。

另一名顾客目睹这一切，找到机会问女服务生：“明明是对方的错，你为什么不直说呢？”女服务生笑着说：“因为他当时很生气，我不能跟着他生气，否则他对着我发火，我又要找谁去发火？”

阻断

心理学家说，人的不满情绪和糟糕的心情，一般会随着社会关系链条依次传递，由地位高的传向地位低的，由强者传向弱者。最终，无处发泄的最弱小者便成了牺牲品。这种情绪转移现象，在我们的生活中并不少见。一个人一旦无法正常宣泄和排解不良情绪，就往往会找出气筒，把情绪转移到其他人或物的身上，而且，往往会宣泄到那些比自己弱势的人身上，有时明知不对，却很难控制。

情绪大多是贪瞋邪见，情绪大多是嫉妒不满，情绪大多是自认委屈不公。一个人发泄情绪，就犹如向另一人泼漆，自己脏了，还要弄脏别人，当我们的身体污秽了，心境也同时蒙尘，到了这个时候，我们和别人的人生怎么会快乐呢？所以，懂得阻断情绪传播链是重要的，也应该从每个人开始做起。

像水

网络上流传这样的说法，按照脾气大小，把人划分为四个等级：一、头等人，有本事，没脾气；二、二等人，有本事，有脾气；三、三等人，没本事，没脾气，以及四、末等人，没本事，有脾气。我们能有好脾气，可以开拓的，就是一条又一条的路，千祥云集纷至沓来；可我们如果是坏脾气，那就是为自己挖了一个又一个的洞，而我们只能不时地为自己“补过”。

做人的心智不健全，就会感到世间一切都不公平，情绪就由此而生；我们可试着做到“以平常心生情味，以柔软心除挂碍”，试着慢慢改变自己的坏脾气。情绪像水，稳定的情绪涓涓细流，滋养万物；不稳的情绪则是咆哮波涛，祸患无穷。如果我们都能传染微笑而消除敌意，世界将变得更美好。