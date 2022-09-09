“将小我的生命，透过各种服务奉献…”

星云大师说：分享故事：农夫临死前问智者：“我一生劳碌，身心俱疲，还是一无所获，一贫如洗，我这一生岂不是徒徒虚度？”智者微笑着说：“如果我用万贯家财和你交换你的儿女、妻子，你可愿意？”农夫坚决地摇摇头：“不。”智者依旧笑着说：“那你又何须苦恼呢？你拥有着亲人的爱，他们才是你值得珍惜、值得骄傲的东西。”农夫释然，望着在一旁哭泣的家人，释怀地闭上眼。

智者这时转过头对家人说：“人生最大的幸福不是追求‘未得到的’和后悔自己‘已失去的’，而是珍惜现在拥有的一切。我们只要踏实地过好每一天，用心体会与感受来自身边的爱，那就是不枉此生了。”

静心

人生过半，认真地思考无常问题，最该体会的应是：学会给生命减负，得即是舍，舍即是得。前半生我们可以做加法，厚积而薄发；后半生就要懂得做减法，简单才快乐。过了五十岁，还是平淡一些好，扫一扫心头的尘埃，让浮躁的心静下来，这个年纪，最好的境界就是越来越“静”。静心就是对这世间的一切保持平常心，不拒绝但也不贪恋，不放弃可也不执着。

无量

而人生过半，有什么是应该记挂在心的呢？再说一个故事：富翁过60岁生日，请良宽禅师（日本曹洞宗僧）为他祈寿。禅师问：“你要求多少岁寿呢？”

富翁想了想说，再求20年吧！禅师说：“你已经60岁了，再过20年，才80岁而已，太少了。”富翁说，那就求百岁吧。良宽禅师又说：“100岁也只是增加40年，很快就会过去的！

富翁兴奋地说：“难道可以求120岁吗？”禅师却说：“120岁，也不过增加60年；你已经有60岁，再增加60年，也没有什么了不起！”富翁问：“那要求多少寿呢？”禅师说：“就求无量寿吧！”

什么是无量寿？人生究竟要活多久？不要只从时间上的寿命来看，应该要从事业上、言论上、功绩上、道德上、信仰上的寿命有多久来看。如果我们能把我们的精神、智慧、贡献，都流入到无限的时空之中，就可以如同阿弥陀佛一样，活到无量寿，散发无量光了。

我们能将小我的生命，透过各种服务奉献，广结善缘，造福社会，如此个己的精神不朽，也就等同创造了无量寿的生命。