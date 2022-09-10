“致富之道在于有智与理…”

星云大师说：分享信息：财务专家访问了225名百万富豪，进行5年的富裕习惯研究，以探索他们的金钱观念，发现富豪可分为4类，并且养成2种习惯。 这四类有钱人分别为：一、储蓄投资者：无论他们的正职是什么，都会将储蓄和投资的事情列为例行公事，经常思考让财富增长；二、步步高升者：在大企业力争上游，把精力用在升职上，并获得优渥的薪水。三、技艺超群者：他们是所在领域的专家，因此人们为获取其知识和专业，愿意支付高额费用；以及四、梦想家：这类人全力追求梦想，例如创业，他们热爱自己的职业，并在所从事的职业中获得财富。

而这些人还有2种习惯：一、存下20%的净收入：10%用来退休，10%投资；二、相当重视节流：在这项研究中，无论是那类人都有这个特征，而他们的节流守则就包括：一、不乱花钱，意识到如何用钱；二、注重品质：把钱花在优质的商品和服务上，以及三、货比三家：虽然处在通胀年代，但市面上还是有“符合价值”的物品，比如说宁可到杂货店买饮料，也不要到咖啡店买饮料。

研究的最后这么写道：“节流并不会让我们变富有，但若有钱人的习惯是一副拼图，节流是其中一块，有助省下更多钱，让我们有更多钱可从事投资。”

分寸

致富之道在于有智与理，心中有一个分寸，有方法，知道如何运用，如何开发，如何生产，如何储蓄，让心理与生活的经济皆能不匮乏，财富就会源源不绝。所谓“节流”，指的不是吝啬，而是不该乱花钱。有些人喜欢享受，贪图个人的口腹之欲，饮食山珍海味等食品，不为请客，也不为礼节，只为了表现一己的富有；或为使得他人羡慕、注目而蓄意打扮，以满足自己的虚荣；或者为了官能的享受、刺激，而去舞厅等场所纵情放逸、挥金如土，这些行为就是不节流的作风，我们应避免。

养成节俭的美德，就能致富。韩非子（中国古代法家思想的代表人物）便强调“力而俭者富”的理念；墨子也主张“节俭则昌”；唐朝的陆贽则认为“取之有度，用之有节，则常足。”可知节俭的人，就好像家里有聚宝盆，钱财、品格、生活、家运都将随之富足起来。

珍惜

有智慧的人，修福不享福，没有智慧的人，才贪图享受。然而，世人容易被外境所诱惑，有几个人享福而不迷的？所以，才有这样的说法告诫我们：“要修福、惜福、不享福。”

惜福节俭是历代高僧大德具有的优良品格，也是我们增进和培植福报的最好方式之一。在日常生活中，珍惜所拥有的每一点福报，时时处处都做到惜福节俭。一个人的福报是有限的，如果不懂得惜福，肆意浪费糟蹋，福报很快就会享尽，那时就会一无所有，有的甚至还会为自己的浪费行为付出代价。因此，对于我们所享受到的福报，我们要好好珍惜，不要等到失去了，再去懊悔。