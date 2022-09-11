“我心有日月，何惧无光明…”

星云大师说：分享信息：所谓“月到中秋分外明，人生能度几中秋？”月亮缺了，又有再圆的时候；月亮暗了，又有再明的时候。可是，是不是有人会思考：我们的人生去了，什么时候再来呢？

古德说：“月圆月缺犹存月，本来无暗复何明？”月亮在我们看来，虽有月圆月缺，月明月暗，其实这是星球运转，以及月亮受到乌云障蔽使然，对月亮本身而言，并无圆缺明暗，它自始至终，都是明亮如故。因此，一个人若能心如日月，尽管月圆月缺，月明月暗，但是月亮常在，这是毋庸置疑的事实。只要吾人心中有日月，所谓：“太阳挂高空，明月照心灵；我心有日月，何惧无光明？”

在汉传佛教中，今天农历八月十五中秋节，是月光菩萨圣诞。“月光遍照”在佛法上表静定，映现明澈清辉，容摄大千芸芸众生，使免于受贪、瞋、痴三毒逼恼。

我们的人生，到底要做什么呢？其实月亮给了启示：慈悲的面孔就像月亮，像中秋的满月，所以慈悲的面孔就是月亮的面孔。一个人长得怎样都没有关系，我们只要能有慈悲心，看起来就会好看的。

圆满

追求圆满只是一种想法，事实上人生并不完全是圆满的。例如世间上，有的人性格圆融，有的人过于方正；方正就是一种刚强的执着，需要再学习柔软的方便，如此才能圆融、自在。世界不是一个人的，更不是只有人类的存在，而是四生九有的聚合；没有一切众生的成就、帮助，个人也无法生存。所以，有情无情同圆种智，彼此要融合无间。

这就回到我们在生活中应该有的重点：常以慈悲心待人，也当常以慈悲心待己，有了慈悲心，看待圆满的角度，也会有所不同。

反省

有一首诗偈说：“千江有水千江月，万里无云万里天”，感应就像天上的月亮，当它映照在一盆水里，水中就会现出月亮的样子；映照在江、河、湖、海里，也都能映现出月亮。但有时尽管月亮高挂天空，江、河、湖、海却没有显现月亮，这是为什么？因为水面浑浊不清，所以无法映现。

换句话说，即使有月光照射，如果没有对等的净水，就不能获得感应。因此，所谓“菩萨清凉月，常游毕竟空；众生心垢净，菩提月现前”，菩萨就好像天上的月亮，他的心常游于毕竟空里，对众生没有分别心；只要众生内心清净无染，心湖如清澈无波的水面，月亮就会映现于其中。所以，怨怪没有感应的人，不能怪罪天上没有月亮，应该反省自己的心地不清净，才不能显现月亮本体的光明。而我们应反省的，就是慈悲心不够。