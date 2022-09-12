“平时养深积厚、培养因缘…”

星云大师说：分享故事：东晋时期，陶侃主政荆州。他视察战船制造进展期间，发现地上到处扔着木屑和竹头。他于是吩咐手下将残余用料收起来，以备不时之需。

后来新年期间，荆州大雪，除雪后地面湿滑。陶侃吩咐将那些多年收好的木屑拿出来，洒在路上，一下子就解决了官员出入困难的问题。

陶侃死后，大将桓温征战四川，但发现装战船用的竹钉不足。这时有人想起了陶侃储存下来的竹头，原本的“废物”终于派上了用场。

理事

所谓“闲中不空过，忙处有受用”，一个人的成功，固然要在重要时刻一鼓作气，发挥实力，始能克竟其功；其实平时的养深积厚、培养因缘，更是功不可没。所以，平日闲暇时，切莫放逸懒散；当生活清闲时，要计画它，要懂得把握时机，让自己沉潜、蕴酿。自古圣人韬光，贤人遯世，正是因为他们懂得韬光养晦，以待因缘。所以我们平时能蓄积力量，自可蓄势待发。

其实，说忙说闲，不过是事相上的对待，若能理事圆融，则虽忙犹闲。最好能够在忙碌的时候有空闲的心情，在空闲的时候要有忙碌的感受；能够心闲人不闲，人忙心不忙，才是好的生活态度。

择优

人，不能过得太闲。尤其是对于中年人来说，无论是生理还是心理，忙碌是生命的存在感。到了不惑之年，不是停滞，而应该是择优前进。越到中年，越不能闲，越要让脑筋动一动。让自己适当的忙碌，是治愈一些心病的良药。

佛光禅师门下，有一个弟子叫大智，在外游学二十年。等他回来时，看见师父充满活力，就像他临走时那般年轻。他心里疑惑问师父：“您这二十年过得怎么样呢，为什么不见衰老？”禅师笑了笑，说：“我过得很好，每天讲学、说法、写字、画画，和你在外游学一样开心！”

第二天，弟子们还在睡梦中，禅师已经起床做早课。早课过后，紧接着为弟子们讲经说法。有闲暇时间，还要练习字画。大智问：“师父，您整日如此忙碌不觉得辛苦吗？您年纪这么大了，为什么要让自己如此劳累呢？”禅师回答：“我每天这么忙碌，哪有时间变老呢？”

人生，如果整天做着有意义的事，就会感觉很充实，自然身心健康。懂得闲中不空过的人，根本没时间变老。