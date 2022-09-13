点智慧：我愿为你带来阴凉

“以天下之忧为忧…”

星云大师说：分享故事：法国前总统希拉克（Jacques Chirac）身高近1米90。2002年，他成功连任总统后，许多人找他签名。由于个子高，希拉克常因签名累得腰酸背痛，但还是乐此不疲。

一年夏天，天气异常炎热。希拉克走在巴黎街头，有个小孩走过来，瞅着他笑了笑，什么也没说，便钻到他身后。希拉克走在前面，小孩跟在后面；他加快脚步，小孩也小步快跑。过了两个路口，小孩依旧紧跟不舍。希拉克有些疑惑，他弯下腰，友善地对小孩说：“你是想要我的签名吗？你带纸和笔了吗？”不料，小孩摇摇头说：“我不想要你的签名。”

希拉克愣了一下，又问：“那你为什么跟着我？”小孩指着天上的太阳，说：“我觉得走在你的影子下面凉快些。”希拉克望着自己的身影，恍然大悟，继续弯着腰把孩子护在身下。

之后，希拉克连夜写出一篇演讲稿，取名《我愿为你带来阴凉》，演讲稿的大意是：人生的价值在于能给人带来什么，而非自身拥有什么。这个道理简单而至深，对总统也不例外。”后来，希拉克还将此写入施政纲领：“替国民遮挡炎热，给他们带来阴凉，这才是人民对执政者的最大期盼。”

观念

慈悲不应是陈腔滥调，而应是我们在生活中时时修习的一种心理状态，它是一切众生共有的财富，人间因为有了慈悲，生命因此充满无限意义；别人颠沛的人生岁月里，因为感受到慈悲，前途才有无限憧憬。

如何以慈悲心来帮助他人？一定要通过观念和方法，如果仅仅用财物，只能解决一部分问题。必须要从心理的、观念的、方法的，来帮助他人解决困难，这样才是根本而持久。

所以，慈悲和智慧是一体的两面，分不开的。有智慧的人，他的内心世界经常保持平静、清楚、明白，不受任何环境的情况所困扰，同时能关怀他人，做他人的知音、知心，让自己深入大家的内心世界。

仁爱

一般人所谓的爱，以为是慈悲，但其实有着占有和征服的企图，要求对方属于自己，因为自己已为对方付出很多，所以对方应该无条件接受，不想进入对方的内心世界，而是强迫别人来接受自己的想法，这不是智慧，也不是慈悲。

与人相处，最重要的就是要进入别人的内心世界。父母能进入孩子的内心世界，知道他们要的“阴凉”是什么，那么，孩子一定懂得孝顺、感恩；为人子女的也并不是只要买些衣物食品给父母，就叫孝顺，而是要进入老人家的内心世界，随时体谅、体察他们的心情，才是最重要的。对待同事、朋友，甚至陌生人，能无所求的给予帮助，就算是小小的一个微笑，这也是一种慈悲心的表现。我们待人处事，当以仁存心，仁爱乃化育之本，长养万物之根。