点智慧：想到别人的善良

“心有弹性，待人处事自然会柔软…”

星云大师说：分享故事：夜深了，一个小区上所有的住户都关灯休息，只有一户阳台的灯还亮着，管理处开始以为是住户有人还在忙活儿，后来无意间问起，才知道住户是为了别人照明。原来，那盏在夜晚永远亮着的灯，是在默默的为楼下不远处，忙到深夜的清洁工人留一点光亮，让他们能安心吃东西。

而当清洁工人谈起这户人家时，也是竖起大拇指的，原来，住户会将打碎了的玻璃品，装在一个塑胶袋，然后就在塑胶袋上贴一张纸，上面写着：“里面是玻璃碎片，小心！”清洁工人已不记得自己有几次是在捡起垃圾时不小心割伤了手，但住户的一个小小的动作，就能帮上清洁工人很大的忙。

当管理处向那名住户提到清洁工人对他的感谢时，住户只是轻轻地说：“这没什么。”管理处清楚地知道，这是一种为别人着想的善良，而且，并不是每个人都拥有的素养。

利他

我们的心，要像过滤器，好的、善的、美的要记在心里；恶的、劣的、丑的要过滤掉。时时保持一颗清净、善良且有弹性的心；因有弹性，待人处事自然会柔软而不会伤人。

心要慈善，就要利他：做人心地善良，不为非作歹、于人有害，自然不会招灾惹祸，前途才会平安。因此，慈悲厚道的人，虽然有时看似被人欺负，但从因果法则来看，终究不会吃亏。人要如何培养慈悲善良的心？生活中可如此行事：别人有难时，主动给予协助，帮人解危脱困，甚至凡有所做，都能想到利益别人。

孔子的弟子曾子说：“人而好善，福虽未至，祸其远矣。”我们对别人友好，别人也会还我们微笑，我们对别人温顺，别人也会还我们友好。把善良上升到一定的高度，就是仁爱之心，学会与人相互关爱和扶持，就犹如在我们生命路上点上一盏盏的灯，光明会温暖彼此。

修心

真正的善，是一种自然的流露，没有一点造作，没有一点企求，像水一样一往无前地流动，没有一点分别心，取舍心，无私地奉献一切，这才是真正的上善若水。以善修心，以善洗心，以善造心，以善治心，人就会快乐和幸福。

如何才能将人做好呢？佛陀说：“世上有五种非人，即应笑而不笑，应喜而不喜，应慈而不慈，闻恶而不改，闻善而不乐。”孟子也说：“无恻隐之心，无羞恶之心，无辞让之心，无是非之心者，都是非人。”比照之下，圣贤所见，并无二致，可见随喜结缘，慈悲应世，改过向上，与人为善，见义勇为，谦下忍让，都是做人应有的修行。