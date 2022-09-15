“不言一声胜有言，无意插柳绿心田…”

星云大师说：分享故事：唐代鲁祖山宝云禅师，常以面壁不语的方式启悟他人，行不言之言、不教之教。一天，一位禅僧问宝云禅师：“请问什么是无言的说教？”宝云反问禅僧：“你的嘴巴在哪里？”禅僧狡黠地说：“这时候我没有嘴巴。”宝云一听，冷冷地看了他一眼，逼问，刚才谁在说话？禅僧一时语塞。

然后，宝云禅师幽默地说：“原来你有嘴巴不会利用，只会来找我麻烦，问什么无言说教。”禅僧说：“学人不敢，我只是有嘴巴不会说。”禅师说：“那就是无言说教了。”

警心

日常生活中我们不乏这样的体会：百解不开的心结，可能在读一首诗、或者别人一番话后云开雾散；千言难启的心窗，可能在一刹那间悄然打开。这就是无言之教，不言一声胜有言，无意插柳绿心田。

无言之教，实质是一种无意识教育。心理学研究表明，潜意识对人的影响达到97％。无言之教正是遵循了人的思想形成受综合影响并渐次发展的规律，似春风，着物物不知，不知不觉间让观念浸润心田。

有句话说：“明古训以警心”，读书的真正目的，是在于体会古代先贤的言行，将它的精神内化为自己的人文素养。因此，我们拜读古德书文、名家格言、先贤训词，要懂得深思、明白其精神要旨，并时时警惕自己效法学习，这也是一种无言之教。

契悟

有人说，哪里来的那么多无言说教、无言受教？其实，日常中的花开花落，兴起盛衰之感，那不是无言说教吗？浩瀚的藏经楼里，看到那么多的经书，不禁心生惭愧没有研读经论，这不就是无言说教吗？

一个手势，一个眼神，你能明白此中意义，这不就是无言说教吗？世间圣贤书中，无言说教的例子很多，主要的，要自己有所契悟。所谓“一默一响雷”、“无声胜有声”，不就是此中之意味吗？