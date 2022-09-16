“人死前会重现一生的回忆…”

星云大师说：分享信息：加拿大有一科学团队本来要测量一位87岁癫痫病患者的脑电波，但在其脑神经记录期间，患者突然心脏病发死亡，这意外地为研究人员提供了濒死大脑状态的记录。此项记录揭示了这名患者死亡前后30秒的脑电波情况，并且发现他的脑电波，与正在做梦或是回忆时呈现同样的模式。

研究小组发表在《衰老神经科学前沿》的文章写道，这种大脑活动可能显示，在一个人生命的临终时刻，最后真的会“回忆一下人生”。研究者之一的泽马尔（Ajmal Zemmar）博士表示，研究团队意外获得有史以来弥留之际人脑活动的记录，完全是偶然的，因为团队事先并未计画做此实验。

“人生闪回”是否意味着，在临终前能回想与亲人的相聚，或其他美好的回忆呢？对此，泽马尔博士认为这很难说。他推测大脑会出现的记忆快闪，可能是这一生快乐时光的情境重现，而不是那些不好的事情。但他认为，至于什么值得回忆则是因人而异。然而，研究已经证明，人死前会重现一生的回忆是个事实。

何处

人死后，往何处去呢？唯物论者认为人只要一死，就什么都没有了，谈不上什么去向，因此生命是短暂的，是容易消灭的，这种论调使许多人对生命的本质起了怀疑和恐惧，不懂得珍惜人生。既然人死了什么都没有，于是有人纵欲享乐，有人杀盗淫妄，无所不作，这种遮无因果的人生观，可视为是肤浅。世界上许多宗教都认为，人死后必然会先受审判。例如：民间的道教，相信人死后要受十殿阎罗的审判。

佛教则相信，死后审判我们的不是佛祖，不是菩萨，也不是阎罗王，而是由自己的业力来审判。未来投胎转生的好坏，要依生前作为的好坏决定；未来轮迴六道的去向，要看自己造业的因果而定。在佛教里，每个人未来的幸福与痛苦不是被神祇左右操纵的，而是在自己手里。

重生

我们每个人都没有经历过死亡，不知道面临死亡的一刹那究竟是什么情况。经典上描述，死亡的那一刻，死者的感受仍然很清晰，他可以清楚地听到医生宣布他死亡的声音、亲人们悲伤的哭泣声，也可以看到一群人手忙脚乱的翻动他的躯体。他心中焦急，还有许多事情没有办完，来回穿梭于围绕在他身边的亲戚朋友之间，想交代他们事情，但是大家只顾悲伤哭泣，没有一个人理会。

另一个因为头部受伤从死亡边缘获得重生的人，回忆自己死亡经验时说：“我最初感到头部轰地一声，就浑然无知了，接着有一种温暖、舒适、安详的感受。”因为离开了身体，神识、灵魂再也没有任何的障碍、负担，便能感受到前所未有的舒适感。还有人说：“死亡的刹那，我有一种非常美好、伟大、和平而又宁静的感觉。”另一位则说：“我可以看到自己轻如鸿毛，自由自在地飞向前面光明的世界。”因此死亡也不完全如我们所想像的那般鬼魅阴森、不寒而慄。