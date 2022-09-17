“积极利他的发心…”

星云大师说：分享故事：台湾的洪兰教授（学者，多年来致力于脑科学研究及相关知识在教育的推广），在一位学生的毕业纪念册写了“为人点灯，明在我前”，后来学生带了一盆兰花来感谢她，因为这句话使他找到工作。

原来，学生毕业后一直找不到合适工作，一天想起洪兰在课堂上说过：“愈是困窘，愈是要走出去帮助别人，因为行动会改变机率，守成只会等死。”

于是他决定到老人院当义工。有个老人的儿子看到了，便请他去公司做业务。他虽不擅长讲话，但相信他诚恳的态度更能打动客户的心。学生就对洪兰说了：“我们看似为别人做的事，谁知有天会反过来帮到自己。”

其实，这起真实事件还有个起因：洪兰在还没为学生写上“为了点灯”时，她正在看一本名为《创意电力公司》的书，书里有这么一段：皮克斯动画工作室（Pixar Animation Studio）创办人凯特摩去卢卡斯影业公司应征时，被问道：“你会推荐哪些既懂电脑又爱电影、还会做特效的人来本公司做事？”凯特摩毫不犹疑地说了几个最顶尖的人的名字，因为凯特摩认为，创新需要许多聪明的头脑共事。

凯特摩被录用后才知道，其实卢卡斯早已面试过他提的那些人了。凯特摩无私地推荐了有能力的人，结果他也被录用。洪兰教授看到这一段很感动，便为学生写下了“为人点灯”那句话。

己任

在阒黑里，我们能点亮一盏灯，让大众感受到光明与希望，乃至以一灯燃百千灯，令“冥者皆明，明终不尽”。然而谁是最初点灯者，已无关紧要，通彻天地的光明是最大的价值，这是菩萨创造因缘、运用因缘，不住因缘的慈悲与智慧。

菩萨行就是积极利他的发心，纵使时局艰险困厄，亦不改其节，以天下为己任、以众生为己任，造次必于是、颠沛必于是。而一切为度化众生而努力，是自己的本分事，有所成就，知是众缘和合，故心存感恩；若是失败，明白因缘不具足，反省改正，继续努力，明白“得失如泡影，成败似浮云”的道理，始终自在从容。

供养

“为人点灯，明在我前”的实质是：人人为我，我为人人。爱心是互相传递的，善良也是互相传递的。在生活中与人交往，多为他人着想，帮助别人，往往受益的是自己。做不了月亮，我们就做平凡的星星，工作中也是一样，在团队合作中多承担、多付出、不计较、互相帮助，其实是为自己的人生点亮明灯，成全自己。

人生处世，处的就是悲欢离合。我们被交友、说话、立志、情爱、财富、健康种种问题环绕，这是一生的修行。古德有言：“今生一照面，多少香火缘”，人我关系，因缘相会，能在每个时刻，让自己的心灯通体明亮，从内向外烛照，就是生命的无上之价，就是对世间的光明供养。