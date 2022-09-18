“时刻提醒自己，可能需要使用身体百年…”

星云大师说：分享信息：沃尔丁格（Robert Waldinger）是哈佛大学医学院教授，专门研究成人健康发展。他发现，那些拥有健康饮食和生活方式的人往往寿命较长。能与他人有更多的互动、更多的联系，以及更多的情感关怀时，会让人的一生更健康。

那么，孤独是否会影响寿命呢？沃尔丁格说，目前这个领域确实有很多研究。最好的解释是，它与身心压力和压力调节有关。如果回到家，有一个愿意聆听的人和你交谈，很快地就会感觉到身体平静下来。相反的，那些孤独的人，他们的身心可能因为压力而经常处于轻微的应激反应中。

而循环系统处于应激状态，容易导致慢性炎症，会破坏身体组织。透过一些研究，我们得知良好的关系有助于缓解压力。此外，宠物也可以提供很多安慰和快乐，牠们能够让人们平静下来。

虽然无法保证能活到100岁，但是，合宜的饮食、多运动，能找个人或与动物说说话，这些都会有帮助。最重要的是，照顾好我们的身体，并时刻提醒自己，可能需要使用它百年。

无量

健康上，我们要注意：

一、身体上的健康：这是必要的条件，如果一直疏于照顾，我们就很难确保，所有器官随着衰老都能正常运作。

二、心理上的健康：我们的心，藏有贪欲、嗔恨、嫉妒、傲慢、邪见的毛病，等我们把毛病去除了，就能有心理的健康，如慈悲喜舍、戒定慧。

三、事业上的健康：不要从事非法事业，杀生害命、窃盗，欺诈都是不如法的。要做正当事业才算健康，以及四、信仰上的健康：可以的话，有正派宗教信仰，这样在精神层面上能有寄托。千万不要邪信，以免遗憾终生。

健康之后再求长寿。除了肉体上的长寿以外，我们还要有：一、言教上的长寿：我的一句话能流传，我的教育能被大家接受，这就是我的长寿；二，工作上的长寿：工作要有恒，要谨慎持久；三，功德上的长寿：要有益于人类、社会，让功德能持之以久。造一条路，可以让众人走几百年；造一座桥，可以让众人走很久，就是功德上的长寿，以及四，法身上的长寿：就是让我们的精神不死，慧命永恒。

换个角度思考长寿，我们都不可能长生不死，但能证悟不死的生命，就是一种无量寿的长寿。

孤独

唐朝诗人杜甫说：“冠盖满京华，斯人独憔悴；千秋万岁名，寂寞身后事”；这首诗不但道尽了诗人晚年孤独的心境，也说明孤独人生是多么难堪。难怪佛经里说的“十八地狱”，除了八寒地狱、八热地狱以外，还有近边地狱、孤独地狱，原来孤独也是地狱。

我们都可以拒绝孤独，每一个人做事时，都能顾念到大众，把欢喜给人，把幸福给人，能积极地走入人群中，把大众列为第一的认识，那比什么祝寿都要来得有意义。