“一些人总是在如果当中兜兜转转…”

星云大师说：分享故事：徒弟对智者说：“我真是后悔了，如果当初我能够…”智者笑着打断徒弟的话：“别说没用的，人生没有如果，只有因果。你想要什么样的生活，就从现在开始去做准备。任何对过往的遗憾、懊悔及抱怨，除了为你和他人带来焦虑，没有任何其它意义。”

徒弟想了一想说：“我有时自己很难受，就想找人抱怨几句。”智者说：“抱怨几句是可以的，但别期望别人能完全理解你的难受，因为你自己的难受需要自己去克服，用实际行动去克服。抱怨多了，愁的只会是自己。”

徒弟说：“那我该用什么样的心态面对自心和外境呢？”智者说：“过往不究，不留恋也不挂碍；觉照当下，不纠结也不拖延；顺应未来，不期待也不恐惧。莫舍己道，勿扰他心。”

智者最后说：“人生的如果从来不在前尘旧事里，而是在当下与未来，你应该在因果上多努力，而不是在如果里抱怨何必当初啊！”

承担

当我们明白因果关系，就懂得如何掌握命运。只有认真地在当下种善因，自然能得到好果报。

人生没有如果，全是因果。因果关系连上天也无法改变。而且，莫道因果无人见，善恶自有天知道。民间就流传这样的一句话，天知地知你知我知。人生所做过的任何事情，不要以为神不知鬼不觉，十目所视，十手所指，没有什么能瞒得过天，而上天也不可能帮你转厄运。自己所遭遇的任何事，都要自己承担责任，因为一切皆有因果。

错乱

一些人其实也不是说不信因果，而是陷入“信以为真”的“如果”，而这其实是错乱了因果。什么是错乱的因果？我以为孝顺父母，可以发财；我以为爱护儿女，可以增加荣誉；我以为拜佛，可以得到长寿、发大财；我以为布施，就可以升官，这些都是错乱了因果。

我们孝顺父母，这是伦理道德，与发财没有关系；发财有发财的因果，你要想发财，就要勤劳、要有本金、要会经营，那才是发财的因果，孝顺父母只是伦理道德的因果。

你教育儿女，爱护儿女，是身为父母的责任，你不能因为儿女有好的教育，就想要扬名天下，这也不合乎因果；要想扬名天下，你必须要有科学上的发明、要对人类、对国家社会有所贡献等，如此才能留名于世。

对于因果的定律，所谓种瓜得瓜，种豆得豆，此理简单易明，但是一般人却是种瓜想要得豆，种豆想要得瓜，错乱了因果，人生一直在“如果”中兜兜转转，这是非常可惜的。