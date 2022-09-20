“以道德修养来庄严自己…”

星云大师说：分享故事：日本著名企业家松下幸之助，与公司同仁小川在一家餐厅招待四位客人，六个人都点了牛排。等到大家都用完主餐后，松下幸之助凑向小川，低声要他找来主厨，小川望着老板只吃了一半的牛排，心里有了底。

主厨来的时候很紧张，他知道唤他来的客人来头不小。松下幸之助对他说：“烹调牛排对你来说已不成问题，牛排很好吃，但是我只能吃一半，原因在于我已80岁了，胃口不如以往。”他又接着说：“我找你来，是担心你看到只吃了一半的牛排送回厨房，心里难过。”

利他

内在的修持，就是内涵，这就和一个人的道德观念有关。我们的道德观念有多重，人格就有多高。有的人虽然有钱有势，但到处被人瞧不起，因为他不重视道德人格的涵养，例如言语轻浮、行为不检、背信忘义、贪得无厌等，如此作贱自己，当然不会被人看重。因此，人要懂得自尊自重，进而对别人也能尊重，那么清净的自性自然能升华。

有些人会认为，对于生活上所发生的种种，自己很难做到都有涵养，难免有情绪应对的时候。然而，如果我们仔细的思考，当我们遇到看起来不顺眼的人，带着鄙夷或不屑的态度来对待，以为这样是占了上风，但是最终反而会伤害到自己。 而如果在同样情况下，我们想到也能带给他人利益，我们就有责任调伏自心，如此就能做到“自利利他”。

众生

人间有种种的忙碌，种种的应酬，但是若连自己的心都无法调伏，无法认识清楚，那是很悲哀的。我们生活在世间，不论有情、无情，都与我们有因缘关系，所以佛教提倡报四重恩，其中之一就是：念众生恩。

为什么要对别人好？因为有许多人待我好！人无法单独存在，须仰赖各种因缘和合，互相依赖才能生存。我们吃的、穿的、用的，种种方便皆受惠于人，只要念念不忘众生苦，我们自然就会生起慈悲心。这就是我们平时要做的内心修持。