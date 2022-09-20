感谢张姐引见，让我有机会认识吴伟才老师，初次见面，我希望他们没发现我的黑眼圈。虽然，我觉得这双眼影很是自然，但真的不够体面。

我试图淡定，但压不住炮轰连天的内心。我深怕失礼，让前辈们见笑。为了一句开场白彻夜复习。

究竟人与人的相识需要几个步骤？

我早已意识到自己这些年的改变，尤其沟通方面笨拙了许多。

这是所谓的闭塞吗？

闭塞是铁路信号的专业名词，一种避免相撞或追尾的间隔法。

养病这几年，不回信不聊天，不受邀约也谢绝访客。以为闭塞能保障安全，所以与外界隔绝，不料，指引信号产生故障，与人的交际发生了碰撞。

回到社会后，心里容易敏感，老是担心自己说错话，于是不断揣测他人背后的话意。很多时候，听着聊着就沉默了，小心翼翼到最后还是尴尬收场。渐渐地，每每中途就想离场，似被追赶正慌不择路地逃跑，所有的行为举止都格外别扭。

看来，与闭塞无关，我……不过是自我封闭。

这回也一样，本想握手却鞠躬问好，先前的预演都乱了步伐，冒冒失失地走进吴老师的家。

在我心里，吴老师是作家、画家、旅游家……是文艺大家。

我不知道会有什么话题正等着自己，更不晓得如何自我介绍，仿佛眼前站着的是考官是面试官。

结果呢？吴老师随手拿了本画集送给了我，让我翻开第一页。看过以后，那不知所谓的拘谨，刹那消失，序面写了简短二字作为自我简介——人类。

对啊！都是人类，多么速成的认识。

我们坐在厅里喝热茶聊天南地北，接着，吃饭看画……

看着墙上的碧绿山水画，张姐说，湖镜的波纹让人感到丝丝凉意，似画里的微风悄悄到耳边细语。我被画上的那叶泛舟吸引，想问它：欲漂往何方？

离开前，我站在四面挂满色彩画作的空间里，内心灰暗的一角闯入一缕光芒。

人之所以害怕黑暗，是因为看不见尽头，这道微弱的光线让我的双脚寻回踏实。

回家后，我翻开画集，里头收藏那幅画作，原来，画名叫做初晴（After the rain）。

人在风雨里，是等着伞，还是天晴？

不，不用等也没在等。

因为，都是风雨同路人。