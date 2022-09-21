“一些人以恶毒的语言伤人，还不当一回事…”

星云大师说：分享故事：孔子的弟子子贡很聪明，也是一个有钱人，深得孔子的喜欢。但是子贡有个缺点，总喜欢在背后议论自己的师兄弟，这就引起了孔子的不满。

孔子批评子贡说，你经常在背后说别人坏话，你难道就很好吗？要是我，就没有这个闲工夫在背后说别人坏话。说别人坏话的行为叫“方人”（指讥评他人）。

口业有两种，一种是搬弄是非，一种是制造是非，这都是口舌的恶业。《弟子规》有言：“人有短，切莫揭；人有私，切莫说。”不随便议论别人是非，是一种修养。

任意

分享一首偈：“近见人多说是非，不能缄口道相依；言他短处君还短，长短谁人自得知？”偈语是宋朝汾阳无德禅师（临济宗僧）所作。

“近见人多说是非”说的是，有些人很喜欢说别人的是非，尤其没有智慧的人，不但不能明辨是非，还到处传播所听到的是非，不管消息真假，或者是否会对别人造成伤害，就任意信口开河，甚至加油添醋的造谣，这是非常不应该的。

这种现象，在现在所谓的网络直播有所见。而在社会上，也不乏这样的是非人，以恶毒的语言伤人，还不当一回事。

“不能缄口道相依”，说的是：我们如果说的不当，又不懂得闭口莫言，又怎么能与道相应呢？世间的万事万物，皆有其因缘，怎么能只凭表相上的对或错，就任意评断是非？因此，清明的人不担心是非，也不会急于辩解，是非曲直终究自有公道。

生祸

“言他短处君还短”则要说明，如果我们老是说别人的短处，其实自己可能更糟糕。喜欢说是非的人，将别人做的好事说成是坏事，将自己所做的坏事说成是好事，却不知道未来的果报很可怕，须自己承受。

佛教认为，妄语、两舌、恶口、绮语皆属是非，必须谨慎莫言。“长短谁人自得知”，这世间谁是谁非，没有谁能够真正做到最公平的裁决，然而因果之前，人人平等，谁也逃脱不了，这是不容置疑的。

如果我们不能谨慎地管好自己的嘴巴，以谈论他人是非为乐，从口而生祸是必然的。