三度空间

当岁月逐渐褪色了，心境逐步低沉了，我们是不是也应该为情绪加工润色，还人生更新后的焕然风景？

老友好奇，问我是否已迈入更年期？我心里暗忖：怎么可能？更年期不是妇女才会面对的吗？

这阵子身体状况频频，感冒反反复复，腰背又突发性酸痛，加上之前指关节痛风已持续数月，更别说老感觉疲惫乏力，总之体能明显下降，情绪多少也受影响。难怪老友怀疑，我这半个小老头多半是来到更年期了。

其实，体力衰退多少是自己近些年疏于运动的结果，理应与更年期无关。这一点我倒不是十分在乎，当然常运动之必要我还是明白的，所以每天都坚持尽量多步行，聊胜于无。然情绪之波动倒是令人颇为困绕，特别是心思敏感如我，若老钻牛角尖出不来，情况可大可小，更是不容小觑。

主要是数周前病了足足一星期，不算大病，就是缠人的感冒，各种症状接连出现，也不严重，就是折腾。连续几日的快筛测试结果皆为阴性，至少不是染上冠病病毒。那一周身体不听使唤，体力全无，安排好的工作无法按期完成，形成堆叠的压力。近乎每天都昏昏欲睡，竟养成个习惯，戴上耳机点播网络上各种落雨场景的视频，听着淅淅沥沥的人为雨声，如聆听绵绵不绝且徐徐平缓的催眠曲，模模糊糊躲入虚无且潮湿的朦胧幻境。

游离于现实与幻境之间，现实中倍感无力，幻境中找回自己。

说来奇特，那一周我很清楚地意识到，自己宛若脱离了地心引力，超然于红尘外，回看浮世一切，曾经的追逐拼搏曾经的努力执着霎时间皆为虚无，了无意义。然那一周之后，我又必须脚踏实地，一边忙着追赶所拖欠的工作，一边又试图寻回曾经令自己热血沸腾的创作激情，只是总感觉一切都大打折扣了。

病的那一周，那一股油然袭来的虚无感，说实在内心还是感到颇为可怕的，一再提醒必须拉自己一把，可千万别抑郁成疾。吊诡的是，与此同时内心又矛盾纠结，我似乎更渴望保持那份超然世外的精神状态，仿佛那才是永恒的清醒，而不是病好后，回归日常倥偬步调时的迷茫，不晓得何处尽头何时方休。

创作是需要动力的，至于什么是动力，如果忘了，就朝以往的作品中寻觅。刚过的中秋节期间，重新过滤早期的相关画作，有好几幅由于某些缘故，当初完成了并没扫描成图档，留存的只有清晰度欠缺的照片。于是就尝试借由绘图软件，加以调整修饰，甚至更动局部细节，重新存档。这过程挺有意思，以现在的心境回看数年前的作品，我不是在还原画作当初的原貌，而是在更新自己对作品理解的微妙差异。

本期的配图亦是如此。原画是2018年的作品，当时应主办方之邀，参与某慈善筹款项目。他们要求我现场完成一幅画作，以作为慈善拍卖之用。当然，作品的绝大部分事先已画好，只须在现场添加最后的关键数笔即可。完成后，只能当场匆匆以手机摄像功能拍照存底，可惜场地照明不佳，照片素质不理想。而今以数码手段加工润饰，也算是弥补小小缺憾。

人生总会来到更年期，岁月也可迎来更新期。通过数码修图手段，一幅幅旧的画作焕发新的气息。当岁月逐渐褪色了，心境逐步低沉了，我们是不是也应该为情绪加工润色，还人生更新后的焕然风景？

那天为润饰后的这幅旧作构思题目，思量一番决定取名《浮梦之境》。或许我渴望的从来不是虚无，而是轻盈，精神上的轻轻无尘，盈盈自若。若人生真如浮梦，就让梦境色泽永保绚丽迷离。