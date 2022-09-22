“我们不要混乱了因果…”

星云大师说：有人说，那个人无恶不作、贪污、舞弊，却过着荣华富贵的生活，老天没有惩罚他。其实，不是老天不惩罚他，是他过去的福德因缘还没有用完；用完了以后，自然要受果报的。

又有人说，某人修桥铺路、筹款建学校医院，做了多少善事，但是他生活穷愁潦倒，老天对他太不公平，哪里有什么因果呢？其实这也不对，你筹建学校医院做善事，自然会有好果报，但你过去欠人的债务，银行不能不追讨，不能说因为你做善事了，银行的债务就可一笔勾销；该偿还的，偿还了以后，所做的善事，自然就会有善因善果。

很多人都把因果都错乱了。在春天，百花盛开，他希望万物凋零，这不合因果；春天的气候是万物生长的时节，这是它们的因果。秋冬，你希望百花盛开，这也不合道理，秋冬大雪飘飘，耐寒的植物，它可以接受寒冷因果的考验，不耐寒的，它就不能接受这种霜寒雨雪的滋润，只有随因缘生灭。

节制

节身与慎言是基本的应世之道。“节”是有分寸、有节制，节身就是进退得宜，行止合度，也就是非礼勿视、勿听、勿言和勿动，懂得用慈悲的眼等视天下众生，用智慧的耳朵倾听苍生呐喊，用慈悲的口说抚慰苦难有情的语言，用精进的双脚走访各地弘法利生。

慎言更重要，嘴巴最容易做功德，嘴巴也最容易造恶业。我们想要立身处世，广结善缘，就不能说粗恶的话，不能说虚妄的话，不能说过头的话，而应该说慈悲的话，说诚实的话，说鼓励的话，和说谦虚的话。

舍恚

我们的心中如果能经常保持清净，遇到人时，身体及口头也会随之彬彬有礼、就不会那么容易造次。在心理行为上，我们可以做到“舍恚”，“恚”是嗔恚、难过、愤恨、讨厌、敌视。嗔恨心强的人，心理不平衡，发怒时不清明、不客观，只看到自己想看到的，所认知的环境和所做的判断错误而不自知，这种情况就要靠容忍的修养来帮助。

有句话说：“小不忍则乱大谋”，我们能忍一时之气，不仅可保百年之身，至少也不会造恶业。所以，调治嗔怒的最好方法是从忍辱下手，这也是节身慎言所能够达到的目标。