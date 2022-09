旅行时,逛当地的菜市场或超市,总是趣味盎然。要让味蕾展开冒险,第一站自然不能错过菜市场或超市,去这些美食原料的现场逛逛,要不消灭你对食物的欲望,要不就挑起一场味道的冒险。

You are what you eat,要认识一个人,就必须先了解他吃什么,地方亦然。我至今依旧难忘昆明菜市场里各种昆虫的蠕动和爬行,当地蜂农为了鼓励我尝试生吞蜂蛹,抓起一把放在口里,还爆浆呢,蜂农用舌尖抿了一圈嘴唇。哼!我又不是没吃过昆虫,只是没吃过那么新鲜的。在曼谷超市买过包装设计时尚的昆虫零食(人们对看起来很美的事物都比较容易接受),炸得脆脆的各种虫子,几口狂风扫落叶被我消灭。连柬埔寨的油炸大蜘蛛,我也不顾朋友们的反对,放进嘴里,囫囵吞枣,再灌下大口的可乐,因为我是害怕的,但人们会原谅年轻人的逞强。没有挟带着担心、害怕,甚至恐惧的冒险也不会那么痛快吧,直视自己在某些食物面前的软弱,其实不也是另一种坚强,总比转头逃跑好。我是这样想的。