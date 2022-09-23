“祸或福，都是我们自召的…”

星云大师说：分享故事：五代时的窦禹钧（又称窦燕山），到了30多岁时还没有子嗣。一天，他梦见去世的祖父对他说：“你前世恶业很重，因此今生不仅无子而且短命。你应及早行善，或许可以转变业力。”

醒来后，他将祖父的话铭记在心，从此立志行善。数年来他做的济困扶危、重德行善的事数不胜数。例如他省吃俭用出资办义学，培养众多贫家子弟成人成才；乡亲中有没钱办丧事的，他就出钱买棺发送，更难能可贵的是他能以德报怨。

窦禹钧有个仆人，盗用了钱，仆人担心被发现，就自己写了债券，系在他13岁的女儿手臂上，写道：“永卖此女，偿还所欠的钱。”还从此远逃外地。窦禹钧见了债券，立刻将其烧了，收留了女孩，并在女孩长大后，为她选了佳偶，把她嫁出去。后来仆人听闻此事回来，哭着诉说以前的罪状，窦禹钧也不追究。

10年后，窦禹钧又梦见祖父和父亲对他说：“你30岁前确实是无子之命，自己又短命。如今这几年来，你的名字高挂在天曹地府，因为你有阴德，延寿三纪（十二年为一纪），赐给五个儿子，都能荣耀显达，你还能福寿俱全，死后留在洞天作真人。”说完又嘱咐窦禹钧：“阴阳之理，大多相同。善恶之报，或是现世报，或是来世报，天网恢恢，疏而不漏。”

窦禹钧之后又更努力积阴德。82岁时，他沐浴更衣，告别了亲戚，在谈笑中过世，他五个儿子和八个孙子，都尊贵显赫于朝廷。后世称扬教子有方的人，必定说是“燕山窦十郎”。

多心

《菜根谭》说：“福莫福于少事，祸莫祸于多心”；假如吾人想要避祸求福，应自我修身养性，例如躬自反省、多结善缘、少有贪念、增长慈心和去除恚恨等。行事能正知正见，无有自私邪执，如此管它“祸兮福兮”，必能够得福而远祸！

我们要记得：福祸无门总在心，作恶之可怕，不在被人发现，而在于自己知道；行善之可嘉，不在别人夸赞，而在于自己安详。

“善恶之报，如影随形”，它们就像影子紧跟着我们一样，当我们用善的态度、善的行为和语言对待外境，我们就会召来福；当我们用恶的态度、恶的行为和语言对待外境，我们就会召来祸。

外境

现实生活中，问题也在于，不少人认为自己的幸福来源就是金钱、地位、名声等，所以，他们遭遇的痛苦也是金钱、地位、名声的匮乏或失去，所以，当他们用尽力量守护这些外在物时，身口意也在不知不觉中造了恶业，最后落了个得不偿失的下场。

做人不应短视，我们可以学着用喜悦、满足、慈悲的心态看待外境，这样，行事的坦荡自然会带给我们快乐和幸福；当用厌恶、苛求、愤怒的心态看待外境时，我们的内心也不可能有愉悦感。

如果把外境想象成一朵花，外境的花不会是祸福之门，自己如何看待花的态度才是。