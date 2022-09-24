“从一顿蔬食开始…”

星云大师说：分享信息：一个人的减碳力量也很可观，最直接的办法就是加入蔬食行列。台湾《人间福报》永续长赵先之提出，个人减碳，可从一顿蔬食开始，而蔬食减碳，不是让大家成为纯素主义，而是让大家有觉察性地吃蔬食。

赵先之引用关键数据说，全球80％的毁林，与农牧业生产有关，人为温室气体排放，饲养牲畜占14.5％，素食者与荤食者碳排差距“最少达15倍”，借此来强调个人减碳的重要性。

他说：“多蔬食、少肉食、减少食物浪费，就能为地球永续发展尽一份心力。”他强调，每人每日都应从“我”做起，透过饮食、轻松减碳，即便是一个人的环保生活实践，也能对地球与社会环境，发挥正面影响。

杀业

一般人提到环保多着重在减少油电使用和回收再利用，这些当然很重要，然而，其实蔬食是第一环保，若每个人发心每天吃一餐蔬食，是对环保最直接的回馈。例如当我们开始有意识地吃蔬食，就可以串连到禁止砍伐，多了解这些生态发展，也就能在日后协助创造健康的生态环境。

多蔬食的一个功德，还包括能建立个人“少杀生而护生”的观念。现代社会混乱，都是由于杀业太重，不但动物互相残杀，以杀来维持生命；就是人类也以杀为业，以杀为食。所谓“欲知世上刀兵劫，但听屠门夜半声”，我们欲求世界息下干戈，就得先从人类长养慈悲心开始吧。

仁者

三餐温饱，是满足人类的生理需求；享用美食，是我们生活中的小幸福，但我们选择吃什么，能延续世代的幸福生活，就可以从尊重生命、爱护动物开始做起。作为有智慧文明的人类，与所有的生命共享一个地球，彼此相依相存，我们也无法不依赖其他物种而独存，因此不应该以万物主宰者自居，要有义务好好保护动物。

佛教主张素食，就是为了长养仁者之心，本诸“上天有好生之德”，所以提倡戒杀。我们如果想在生活中修行，为环保贡献一份力量，也不需要在吃上计较，能够吃得简单，每餐有些蔬菜吃得清淡，這樣的生活就是美好了。