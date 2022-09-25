“在艰苦的环境中求生…”

星云大师说：分享故事：很久以前，神明看到大海里太冷清，决定造鱼来增添活力。同时，为了解决鱼自身的平衡和海水压力问题，他给每条鱼的身体里安上一个鳔。但是调皮的鲨鱼一下子游走不知去向——它并没有安上鳔。神明只能说：“就让这可怜的家伙自生自灭吧。”

多年后，神明想查看鱼儿的生存状况，便召集所有的鱼类前来，鲨鱼也来了。神明很吃惊，问：“你没有鳔，为何能活下来，还这么凶猛强大？”鲨鱼说：“因为没有鳔，所以必须不停地游动来保持身体的平衡和减轻压力，正因为我别无选择，在最艰苦的环境中求生，因此磨练地最为强大！”

挑战

一个无时无刻都活在父母关爱中的小孩，未来不一定最好，反倒是偶尔遇上困难，经历过磨练的人，他的生命价值会更加提升。我们要记得，自己的人生不可能会一路坦途走到底，在逆境困难中，首先可能被击垮的不是人的身体，而是人的意志。所以，遇到困难不要退缩，勇敢面对才能激发出人人本具的潜能，甚至减少未来再次跌倒的可能。

因此，困难是人生进步的踏脚石，是内在信心、志节的试金石。有办法的人，凡事都会想办法解决；向困难挑战也就是向自己挑战，一旦通过考验，人生就能获得无限的意义和价值。

担负

有突破困难的决心，才能获得良机；有接受失败的勇气，才会获致成功。一般人遇到的情况是，当被困难所困，信心就会退转；很多人还会说，我一向行善积德是好人，为何我要遭受这么多的困难？我们要知道，如同有山川大地就有风雨云雾，我们的有物质之身就定然有果报、有障碍的，就算是佛陀也曾面对困难——遭大石块击伤，也曾罹患重病。

但是果报和障碍未必会招来烦恼，大修行者跟一般人的差异就在于此，差别就在态度。遇到任何困难、艰辛、不平的情况，我们都不应该逃避，因为逃避不能解决问题，只有用智慧把责任担负起来，才能真正地从困难中获得解脱。