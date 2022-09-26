“忏悔业障，是生活的反省…”

星云大师说：分享故事：有一个村子的人，偷了一头牛杀掉吃了。而牛的主人一直在寻找不见了的牛，他顺着牛的脚印找到了村里的一间屋子，问他：“我的牛在你的村里吗？”村民答：“我这里其实没有村子。”

牛主人又问：“难道你不是在村边的池塘分吃牛肉吗？”村民又辩解：“没有池塘。”牛主人不相信，再问：“池塘旁有棵大树吧？”但村民还是否认：“没树。”

牛的主人不放弃，再问；“你们偷牛的时候不正是中午吗？”村民说：“没有中午。”这时，牛的主人严厉地说：“就算没有村、没有树，但天底下怎会没有中午呢？你的话没有一句可信，你们偷了牛是不是？”村民只好承认。

牛的主人生气地说：“你们的罪过，就像地上牛的脚印，去到哪里都清晰可见，就算怎么掩饰，也是掩饰不了的。”

改进

忏悔业障，是生活的反省，是行为的改进，认错检讨，表明下次绝不再犯。好比一个儿童不小心把茶杯打坏，妈妈责怪粗心大意，可能一巴掌就要打下来了。可是这个儿童马上抢说：“妈妈！对不起，下次不敢了。”小孩这忏悔的一念，可能妈妈要打出去的手就会收回来。所以，忏悔的力量无与伦比。

更进一步地说，知耻近乎勇，能懂得反省认错的人，才是有力量的人。儒家说过则勿惮改，人生难免有过错，犯了错不要害怕改过，唯有勇于认错，勇于改过，从错误中汲取教训，并成为自我进步的动力，才能让自己一次比一次变得更好。

养成自我反省、自我观照的习惯，清楚明白自己的错误，承认自己的过失，就能得到大家的原谅和宽恕。

畏因

如果有过失而不知反省，坚持自己没有错，甚至掩饰自己的过失，试图不让人知道，那这个罪就更加深重，这就是孔子说的“过而不改，是谓过矣。”

所谓：“菩萨畏因，众生畏果”，菩萨具有智慧、远见，不会沉迷于一时的贪欲，而造作万劫不复的恶因。然而一般人短视，执着于五欲，在名利面前用尽手段，害人利己，浑然不知自己种下了无尽的苦果。

因此，当我们已经认知了自己的错误，忏悔认错也不能是挂在口头作门面装饰而已，得在生活中彻底的反省、改进行为，与人为善，给人接受，甚至还要发愿未来要如何、如何的为社会大众服务、奉献，这才是真正的忏悔。