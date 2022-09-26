新加坡东海岸区，有一条很长的梅耶路（Meyer Road，也译麦雅路、美雅路），是以一位知名的犹太移民曼那谢·梅耶爵士（Sir Manasseh Meyer，也译玛拿西迈耶）（1846-1830）命名。梅耶是新加坡一个显赫的犹太家族，对新加坡的发展做出不少贡献。

梅耶是出生在印度加尔各答（Calcutta现易名为Kolkata）的犹太人，他在1861年，得到舅父约书亚Joshua的安排，和两个弟弟一起来到新加坡谋生。这位舅父是约书亚兄弟公司（Joshua & Brothers）的创办人。时年15岁的梅耶报读圣约瑟书院（St. Joseph's Institution）学习英文。三年后，他回去加尔各答继续求学，学习希伯来文，同时协助在那里的舅父做生意，也当上他的簿记员。从1867到1873这六年时间，梅耶去了仰光发展创业。累积经商经验后，再回返新加坡创办梅耶兄弟出入口商（Meyer Brothers & Co）。此后他的事业一帆风顺，蒸蒸日上。他开始投身地产生意，先后购入哥里门街雅达辉购物中心（The Adelphi），发展加东的海景酒店（Sea View Hotel），在莱佛士坊兴建梅雅（Meyer Chambers ) 大厦，以及在哥里门街（Coleman Street）建了梅耶公寓（Meyer Mansions）。他亦购入Killiney House（基里尼屋），改名为Bella Vue House（法语是美景楼），作为自己居住的豪宅。以前良木酒店的地产，也是属于梅耶公司的。