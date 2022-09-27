“以真心为体，以真情为用…”

星云大师说：分享故事：有人为了装修家里，拆开了墙；日式住宅的墙壁通常中间架了木板后，两边批上泥土，其实里面是空的。他拆墙壁时，发现一只壁虎被困在那里，原来，一根从外面钉进来的钉子钉住了那只壁虎的尾巴。那人见状，即好奇于为何壁虎没有脱尾而逃，也觉得壁虎可怜。他仔细看那根钉子，天啊！钉子是两年前盖房子时钉的。

到底怎么回事？壁虎竟困在墙壁里活了整整两年！他继而寻思：尾巴被钉住，到底靠什么撑过两年？他决定一探究竟。过了不久，不知从哪里又钻出一只壁虎，嘴里含着食物…啊！他一时愣住了，为了被钉住而不能走动的壁虎，另一只壁虎竟然在两年的岁月里一直不停地衔取食物喂它。

他看了以后很感动，一时之间就想到了亲子、爱人、手足和朋友之间的微妙关系，他决定帮一把，将钉子小心地拉出来，让两只壁虎都找到新生机。

可贵

我们的生活伴随着数码化的普及，人与人获取信息更快速，但人与人之间的距离是否越来越接近呢？其实，大家的的真实情境，是物质文明高度发达后，物欲的持续膨胀和生活的繁忙；是科学占据主导地位之后，依然挥之不去的灾害与生命的困惑；是文化繁荣的背后，潜伏着的精神空虚和道德缺失。 所以，从生命本真的角度来观察，我们的真实情感，应该回到追寻对生命尊严的维护，对生活幸福的追求，以及对精神快乐的期盼。想想那只被困在墙壁中的壁虎，想想那只两年如一日喂食的壁虎，动物尚且如此，我们人类更应该明白真情的可贵，更应为世间所有真挚的情感所感动。

吉利

如果说“佛法真义”之真体现了佛说的，那么，我们的真情之真则体现了人要的。因为是佛法的真义，所以必然具有清除污染的净化之功，即净化的；因为应对众生的真切需求，所以，必然通向善与美的境界，即善美的。我们在生活中，可以追求这样的境界：以真心为体，以真义为相，以真情为用，这就是在待人处事上智慧与慈悲的体现。

所谓“世界处处是财富，且看好事好话好心地；人间时时皆吉利，但凭真情真义真心意”，能为自己以及别人送上真情的礼物，也将是我们人生一大转折点。