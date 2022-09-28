“学习虚心接受…”

星云大师说：分享故事：禅师将一杯水和一面镜子交给了他的弟子。禅师说：“以后它们就是你的老师，你要努力地向它们学习。”弟子问：“我跟水学什么呢？”禅师说：“跟水要学习如何面对不同的空间。我们无论把水倒进什么形状的容器，水都会随之改变形状，永远不会抱怨空间的改变。也就是说，能够适应这个社会的生存环境。”

弟子又问：“那我跟镜子学习什么呢？”禅师说：“跟镜子要学习如何面对不同的世界。无论镜子面对怎么样的社会环境，它都如实地反映，毫无遗漏。”

弟子说：“师父，为什么它们能做到这些？”师父说：“因为水没有自我，镜子没有心啊！因此不会落入空想而迷失自己。”

洗涤

水有四德：沐浴群生，流通万物，仁也；扬清激浊，荡去滓秽，义也；柔而难犯，弱而能胜，勇也；导江疏河，亏盈流谦，智也。

人的性格就如同水，君子和人做朋友，君子之交淡如水；有的人和人相交，不能成为甜如蜜，就会成为祸如水。人要学水，水有水的原则，水可以自己流动，也能让其他的东西随着流动；水能自己找到进路，不求于人；水遇到阻碍，能百倍打倒阻碍它的力量；洗涤汙浊，更是水的特点。

“水深波浪静，学广语声低”，这是有修养的人用水来勉励自己。水的性格能高能下，能进不退；水能载舟也能覆舟，水滴可以穿石。佛教经常用佛法来比喻法如水，因为水的功能可以解渴、洗涤、生长；而佛法的法水，也能洗涤吾人的罪业。

公平

人生的因果观，善因有善果，恶因有恶果，不就是明明白白的一面镜子吗？人常常错乱因果，以恶心之人怎么没有得到报应？殊不知因果不可错乱，道德有道德的因果，经济有经济的因果，健康有健康的因果，不可以认为做好人，就可以灾难不临身，也不能认为做了好事就可以立刻消灾免难。因果是很复杂的，前世今生、今生来生，都有关系。

世间上，任何人都可以欺骗我们，因果不会欺骗我们；世间任何法规都可能改变，因果律的铁则永远不会改变。日常生活里，善恶好坏，都可以做为我们的镜子。因果的镜子最公平，也最可怕。