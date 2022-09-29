“碰到逆境时，要有耐心等待转弯…”

星云大师说：分享故事：早上起来，她发现家里停电了，没办法用热水洗澡，不能热牛奶烤面包，草草打理一下就出门。刚走进电梯，邻居家的小狗一下子扑上了她，她的米白长裙上出现两只黑黑的爪印儿。

她赶到地铁站，因为小狗的事耽误了一些时间，结果到了公司迟到，还被组长训斥。午餐时间所有人都闹着要新任主管请客，她因为迟到必须完成手上的工作，所以无法出席。她后来匆匆去便利店买面包充饥，接到顾客的电话，对方取消金额最大的一笔订单，订单没了，她的年底奖金也泡汤。

刚回公司，她的电话又响起，妈妈在电话另一头哽咽，说外婆病重，可能熬不过这个月。她安慰了妈妈，电话刚放下，又看到一则信息：她暗恋了四年的男生发来消息：要订婚了。

终于挨到了下班，她只想尽快叫车回家疗伤，只是，叫不到任何私召车。她只好走到地铁站，没想却扭伤了脚。夜色笼罩时，她终于到家了，家里还是一片黑暗。她的眼泪在一瞬间夺眶而出。她心想，为何今天如此悲伤？她是一名从柔佛小镇前来新加坡工作的人，这些年也受过委屈，但却不像这一天一样，感觉所有的错接踵而来。

她好不容易睡着了，第二天醒来不久，正赶着要去上班，电话响起，原来是昨天取消订单的客户。她的心先冷了一下，突然对方提到，虽然订单取消，可是她的敬业态度让他觉得感动，不知她是否对新的工作感兴趣？如果愿意跳到自己的公司，薪水涨20%，职务也提升。她惊喜地说着谢谢，说希望有时间考虑。然后，就在她搭上地铁时，收到了暗恋的男生的信息：“今天我跟阿姨（女生的妈妈）通了电话，我们周末一起回家看外婆吧。”

她惊疑地回：“为什么你要陪我回家看外婆？”他发来一个笑脸，说：“如果不是想让外婆开心，我不会把求婚提前的，我喜欢的人就是你。”她不敢置信的望着那些话，心里却像是绽放的烟花一样。

晚上回到家，邻居拿了几个榴梿送她，说抱歉弄脏了她的裙子，她看着那只小狗，像是也在摇着尾巴向她致歉。她下定决心，换工作吧！周末就和男友一起回乡看外婆。

执着

不管是好的、坏的现象，我们都可不必太挂心。如果太在乎的话，当状况由好变坏时，就会产生痛苦。例如老、病、死这些现象，就是因为人们不能接受，所以才会痛苦。无常观提醒人们不执着于顺境，因为随时都有变化的可能。

知道无常，提高警觉，未雨绸缪，多种好因，是积极的人生态度，我们都应该理性而有智能的看待人生的各种现象。

礼物

生活充满了变数，定力如何，直接影响生活的走向。能冷静地看待生活、冷静地看待自己，我们一定能看到人生的转弯处，因为一切都会有变化，坏的，不可能一直坏下去；好的，也不可能一直好下去。看一切人都是好人，看一切事情都是好事情，这就是解脱。心灵是干净的，一切都是干净的；心灵是舒适的，一切都是舒适的。

所以，处境的最好方式就是，事情看开就好，不用太在意。心胸宽广，是对自己最好的礼物。