余云：唯美种子长出的房子

通常学术界认为唯美主义的结束以王尔德被捕为标志，而人们在这里看到，青年王尔德随手撒下的种子长成了一栋“加拿大最美的房子”，琥珀般冻结了昔日时光的它，将继续“唯美”下去。

天忽然凉了，用一位女诗人的话说“秋风已经能够把衣袖吹冷了”。气温下降也意味着枫叶就将转红，三周前的事似已遥远。这和季节骤变有关，还是炎热8月底的蒂尔森堡之行本来就像一场梦境？

安省小城蒂尔森堡的“安嫩代尔之家”（Annandale House）因其非凡的内部装饰，1997年成为加拿大“国家历史遗址”。走进别墅左边低调附建的接待处，听过讲解员简短介绍，我们的脚步移向右方的别墅，望向饭厅天花板的第一眼，就让人有点晕眩。

房子的内部装饰很难用文字叙述。亨利·詹姆斯晚年最出色三部长篇之一的《鸽翼》，美貌富有却身患绝症的女主角米莉在威尼斯度过最后时光的“丽波瑞里宫”，是以詹姆斯曾借住的运河边的巴巴罗宫为范本：

“……她觉得自己目驰神移。幸喜南方暖夏尚在，在高挑华丽的房间内，在宫殿似的堂屋里，冷硬的光滑地面倒影幢幢；阳光照着波动海水，扶摇而上穿过敞开的窗户，拂弄着瑰丽天蓬上彩绘的‘物体’——紫色、褐色、华丽忧郁色调的圆形浮雕，缀着饰带的红金色徽章浮雕，无不古意盎然，周边或作蔓草纹，或作扇贝纹，或鎏金，置于或铸或雕的大凹龛中（成群的白色小天使在风中随意飞舞），正面小孔透出第二层光线，益增光韵流动。”

著有《天使坠落威尼斯》的美国作家约翰·伯兰特说，这段典型的詹姆斯式文字，堪为数百年来威尼斯室内装潢和悠久历史的典范诠释。

我们眼前，剥落油漆和墙纸后复原的安嫩代尔之家饭厅，吊灯上方天花板也有一个浮雕“大奖章”，绘刻着菠萝、葡萄等瓜果，而非威尼斯巴洛克风的天使，一双门扉的彩色玻璃上是手绘的知更鸟、五子雀、燕子和冠蓝鸦。这饭厅真实展示了“安嫩代尔之家”被指定为国家历史遗址的原因：从低调华美的天花板、门窗、家具、壁炉到所有装饰摆设，甚至铆钉和蚀刻的细节，浑然一体构成了19世纪末期审美艺术运动最佳和最后的典范。

新艺术思潮对室内设计的影响，表现在厌倦维多利亚时代中后期的过于繁复华丽，包括对私宅中黑暗闷热杂乱的窗帘房间的排斥，鼓吹无论你看向哪里都应该看到美。房屋应是明亮的，内部应有自然光彩。从自然中寻找灵感，发掘自己的日常生活主题。拒绝工业美学，采用手工制作和当地材料。听了唯美主义旗手王尔德一席演讲而成忠实信徒的蒂尔森市长夫妇，将他的理念用于自己新家。别墅外部砌的是蒂尔森自家砖厂的抛光金色砖，前厅地板，以不同色调当地木材镶嵌出漂亮几何图案。客厅、主走廊、二楼图书室等房间的分层天花板上，有和饭厅类似的“奖章”，浮雕着当地花草、动植物图案，其他空间里手绘图像亦如此。是向王尔德和他最喜欢的花致敬吗？房子里不时可找到风格化的向日葵花叶，比如二楼主卧墙上。

图书室两扇门的上部有手绘头像：莎士比亚、丁尼生、美国诗人朗费罗和苏格兰诗人罗伯特·伯恩斯，这四位应是主人心中偶像。朗费罗和蒂尔森家族一样来自美国马萨诸塞州，祖先可追溯到“五月花号”。惊艳的还有楼梯间的彩色玻璃窗，画着平原印第安人狩猎场景。

资料说审美风格家具的生产仅限于19世纪后期，有几个共同主题：乌木家具，在装饰家具的风格化花朵雕刻表面添加烫金；“远东”影响，东方情调；突出利用自然元素尤其花朵、鸟类、银杏叶和孔雀羽毛；蓝色和白色精美瓷器。这些都在安嫩代尔之家体现得淋漓尽致。

我们止步于二楼，因三楼正进行又一轮整修。由楼梯仰视，三楼穹顶的彩绘鹦鹉美不胜收。

用了七年时间，房子至1887年才完成全部建筑和装饰，蒂尔森夫妇为此花费三万美元。蒸汽取暖和天然气照明等在当年小镇实属先进。建在600英亩农场中的3层加地下室私人宅邸，其规模和欧洲那些古老庄园宫殿城堡不能相比，价值在于它无疑是世纪之交穿越大西洋的审美运动的生动见证。

“安嫩代尔之家”的存在，让到来者都不能不想起王尔德，都必然谈论小城和他的奇缘。通常学术界认为唯美主义的结束以王尔德被捕为标志，而人们在这里看到，青年王尔德随手撒下的种子长成了一栋“加拿大最美的房子”，琥珀般冻结了昔日时光的它，将继续“唯美”下去。