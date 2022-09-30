“从爱护大自然做起…”

星云大师说：分享信息：森林野火因气候变迁更严重，根据研究，如今野火摧毁的全球树木覆盖面积是20年前的两倍，相当于每分钟就烧掉16个足球场。法新社报道，研究显示，损失的树木大部分是俄罗斯、加拿大及阿拉斯加多数地区的北方针叶林。

数据显示，2021年是世纪交替以来，森林火灾最严重的年份之一，导致全球减少930万公顷的树木覆盖面积。而全欧洲频传热浪、干旱，为了解决野火问题，有愈来愈多地区开始向古老智慧取经，在容易发生野火的地区放牧羊群，因为羊群会啃食及践踏干燥的植被，造成一个足以充当防火带的开放空间，避免原本的植被成为燃料。

西班牙巴塞隆那最大的克塞罗拉自然公园，今年4月起就由290只绵羊、山羊组成的军团防御野火——牠们的任务只有一个，尽可能地吃掉植被。事实上，早在20年前，西班牙安达卢西亚地区就开始付费给牧羊人，让他们带着羊群穿越杂草丛生的平原与山谷。放牧还有其他好处，动物在穿越地形时会携带植物种子、协助施肥。

德国莱比锡大学研究员说，利用针对性的放牧，配合其他野火预防方法会很有效。她说：“这不是神奇的解决方案，但确实有效帮助防御火灾。”

永续

大自然的鸟叫虫鸣、鸢飞鱼跃，使我们置身在多采多姿的世界中，乃至我们的生活离不开阳光、空气、水等自然的资源，所以自然与人的生活息息相关。

华人有句话说：“天作孽犹可违，自作孽不可活”，谈到如何与大自然和谐相处，首先要从爱护大自然做起，也就是要重视环保。因为大地普载我们、生养我们，我们不可以任意糟蹋。

地球上的河流、大海、森林、高山、动物等，如同人体的组织：河流如血脉，川流不息，可以运送养份；大海如肾脏，保持洁净，可以发挥新陈代谢的功能；森林如心肺，减少砍伐，可以做良好的空气调节；高山如骨骼，减少挖掘破坏，可以保持地球水土的均衡；动物如细胞，不去捕猎杀戮，可以维护生态的平衡。大地资源能够维护长久，后代子孙才能在地球上安居乐业。

自然

自然是世间的实况，像春夏秋冬四季的运转、众生老病死生的轮回、心念生住异灭的迁流、物质成住坏空的变化，不都很自然吗？世间事合乎自然，就有生命；合乎自然，就有成长；合乎自然，就能形成；合乎自然，就有善美。

如果我们用心领悟，宇宙中的森罗万象，哪样不是从自己的生命中自然流出？可惜世间上有许多人，将生命的因缘斩断，强分你我，让生命的和谐产生裂痕，让宇宙大我的生命受到损伤，诚然可悲！自然，则和；自然，则顺，这个道理，我们都应铭记在心。