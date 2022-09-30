卓涵：一树一树的 花开

冬去春来，墨尔本的气温逐渐暖和。走在春日里，无论往哪里看去，触目所及都是一片姹紫嫣红的花树，让人赏心悦目。

冬末初春是观察一棵棵花树从赤身裸体的状态转化成繁花锦簇的最佳时期。有些树的花芽比叶芽耐寒能力强，自冬末就捷足先登，从枝桠间探出头来张望大地。初春一到，花芽就迫不及待地长成花苞，蓄势待发。它们仿佛都事先商量好了，等你不注意之际，此起彼落地绽放。当你发现时，一簇一簇的花朵已经密密匝匝地缀满了每个枝头。

自9月以来，有哪一棵花树不是怒放得淋漓尽致，盛况空前？那一树一树的花开有玉兰花、梅花、樱花、桃花、梨花、紫荆……，它们都各自展现了蓬勃的生命力。虽然这几天阵阵的春雨带来料峭春寒，但这阻挡不了时令的步伐，也拦阻不了一棵棵花树开花的爆发力。当下盛放的是白色的梨花和粉色的杏花，它们在蒙蒙春雨的滋润下，显得格外的美好饱满。

有人说：“世间所有的遇见，都是久别重逢”，这当然包括不期而遇的花树。我每次路过一棵花树，一定会停下脚步。我相信每棵花树会因为我的驻足观赏而变得情深款款。每当我在花树下端详花簇的结构，聆听花叶在风中摇曳的声音，细嗅饱满的芬芳馥郁之际，花树何尝不是在看我、听我、嗅我？

席慕容的诗《一棵开花的树》这么写道：“如何遇见你／在我最美丽的时刻／为这／我已在佛前求了五百年／求佛让我们结一段尘缘／佛于是把我化作一棵花树／长在你必经的路旁／阳光下／慎重地开满了花／朵朵都是我前世的盼望”。许多读者认为那是一首浪漫的爱情诗，诗人却说那是写给自然界的一首情诗，是她为所遇见的一棵花树代为发声。我对诗人的解说深以为然。既然花树如此情真意切地等待人们的注视，我岂可漠视它们的存在？

我喜欢一个人静心地观赏花树，但不介意与至亲同赏。2016年的春天，初患失智症的父亲和帮佣来墨尔本和我小住，我常带他们到四处赏花。犹记得有一回，我们在丹德农国家公园里遇见了一棵开得万分火红的花树。父亲在赞叹之余，露出了雀跃的笑颜，还在花树下和我合影留念。

最近，在交流版读了江炳松的《无缘与母同赏花树》，颇有共鸣。他写道：“我本想出院时能一路慢慢地推着轮椅，陪伴母亲欣赏4月道旁的繁茂花树，就像前几回我接她出院一样，可这回……”那何尝不是我的念想？今年春天，一树一树的花开依旧，但我再也无缘与已故的父亲同赏花树了。