“不能有要改变对方的念头…”

星云大师说：分享故事：来自南部的姑娘和生长在北部的大汉结婚，姑娘吃的口味清淡，大汉却是无辣不欢，两人常为饮食问题有些争执。一天，姑娘到婆家吃饭，家翁做的菜咸了一些，她看到家婆一声不响地拿了一杯水，夹了菜将菜在清水里刷一下后再入口。忽然，姑娘从家婆细微动作里，领悟到了什么。

后来，姑娘在家里做了丈夫爱吃的菜，当然每个菜里都放了辣椒，只是她的面前就多了一杯清水，大汉看着她津津有味地吃着清水里刷过的菜，眼里微微湿润，显现感激之情。之后，大汉也急着做菜，但是菜里面已找不到辣椒，只是，他的面前多了一碟辣椒酱，吃每口菜前，他在辣椒酱里沾一下，每一口他都吃得心满意足。

相处

为了相处，也为自己，故事中的姑娘和大汉，他们一个坚守着一碟辣椒酱，一个坚守着一杯水，因为他们为了爱懂得迁就，也更懂得怎么坚守一份细水长流的相处哲学。

说到迁就，假如男士有大男人主义，或者暴力倾向，女生必定不能迁就。女生逢人撒娇，或者讲话唠叨，太过吹毛求疵，男生也不能不却步。在还没有结婚前，要用两个眼睛看清楚对方；要想结合，就要用一只眼睛看，像木匠吊线一样，把对方的品格曲直更加地看清，因为结婚之后，就不需要再看了。只是如果看错怎么办？一般人都是劝和不劝离，只是如果真是勉强没有幸福，如果感觉到真是性格不合，要及早刹车，所谓“君子绝交不出恶声”、好聚好散。甚至于离开后，还要为对方祝福，这是最美的分离。

回报

一般而言，在相对比较好的境遇中，夫妇是容易相处的。可是，当境遇贫困时，因经济问题被压得喘不过气来，双方就容易互相怨尤。尤其是做妻子的，由于女性心理使然，更容易埋怨。于是不可免的误会口角，就随时会发生。这时，我们仍然要记得为爱而迁就，夫妇固然要同甘，但也不要忘记要共苦。生活愈困苦，愈要共同努力，困苦可以兴家，从困苦中奋斗出来的夫妇，爱情是永久的，前途是光明的。

如果我们都能为爱付出，没有任何条件也不求回报，还能够相互包容，这样的爱，才能不受伤害。