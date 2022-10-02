“歹竹也能出好笋…”

星云大师说：分享故事：日本有一位国宝级的围棋高手。曾有人问他：“你不只在棋艺上有大成就，在为人处事方面，也都受到大众的肯定和推崇，是不是棋艺帮助了你？”他说：“不是棋艺帮助了我，而是我父亲给予的调教。”

访问者说：“令尊怎么调教你？”出乎意料之外，这位围棋高手的父亲，竟是个非常糟糕、不负责任的父亲，他不但在外面喝酒、赌博，一旦缺钱花就回家伸手要钱，如果拿不到，或是喝醉酒赌输钱，还会殴打妻子、孩子，乱砸东西出气。

可是，这个孩子的个性也很顽强，他想：“爸爸怎么能这样？我要跟他唱反调。爸爸爱喝酒，我就偏不喝；爸爸好赌博，我就偏不赌；他打人骂人，我就温和有礼、谦虚待人。”

就这样，这个叛逆儿子用相反的态度，来表达对父亲的抗议，他从打骂、赌博、喝酒的父亲身上，学习到了不喝酒、不赌博、不打人，不但成就了清高的品德，更奋发向上，成为围棋高手。

不弃

只要我们肯努力，让自己成长地健康茁壮，让自己表现杰出，这就是青出于蓝。青出于蓝是我们常听到的一句话，譬如老师教出来的学生，比老师还杰出、有成就，就是青出于蓝。这也意味着一个好老师的教学，能够对学生起很大的帮助。

古往今来，多少功成名就的伟人，有些都是因为家庭有残缺，或者父母不成器，因而奋发图强。或许父母没办法给你一个温暖的家，但是将来你自己可以创造一个美满家庭，甚至你也可以让自己拥有一个健全人格，这不就是青出于蓝而胜于蓝了吗？

台湾有句俗话“歹竹出好笋”，意思是过去的成长条件，或许不是很好，但未来只要肯努力，就有机会做得好，这就是青出于蓝。

可千万不要放弃自己，一点教诲都不听，让一代不如一代啊！

种子

人有品种的好坏，品种好的子孙，必然获得父母爱护、师长赞美、国家重用。如果品种不好，不但成为父母的麻烦，也是社会的拖累。所以每个人都要检讨自己的种子，是优？是劣？

好的品种，从因缘果报上来说，种子本身是因，是主力，但还需要外缘的助力，才能有好结果。所以，好的品种如果没有得到好的因缘助力，或也难以有好的发育；坏的品种如果得到好的因缘助力，或也会有出人意表的成长。

人拥有了好的种子，应该好自珍惜，好好地播种，尽量帮助身边的人；如果没有好的种子，我们也不要气馁，要把所有加诸在身上的不是和苦难，当成是逆增上缘，自己想办法克服，这样也能耕耘出美好人生。