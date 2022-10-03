“机会来临了，假如没有那份能力，也没有用…”

星云大师说：分享故事：佛陀时代有一位名医，人称圣医的耆婆。由于他的医术高明，所以不管患者得什么疾病，都可以治癒；任何一种药草到他手中，都能够成为救命的药方，因此那些药草们都很开心，觉得自己很有用。

耆婆一天天衰老，最终离开人间。这时候，药草们都伤心哭泣着说：“从此以后，再也没有人懂得我们药草的功用，再也没有人知道我们药草是这么有贡献。我们空有这样的功能，又有谁能够了解呢？”

在这当中，只有一种名叫诃梨勒的药草，它不哭泣，而且说道：这有什么好哭的呢？要紧的是我们自己本身，如果具有治病的功能，还怕人家不来用我们吗？你们之所以哭泣，是因为你们的药效不强，所以才担心忧虑啊！”

方法

一般人想要在社会上生存，或者希望受到赏识，真的机会来临了，假如我们没有那份能力，也没有用啊！所以，有人赏识，有人重用，固然要紧，但更重要的，是自己要有能力。只要有能力，无论走到哪里，都有机会受到重用。所谓“自灯明、法灯明”，我们只有先点亮自己的心灯，自我充实才是最重要的条件，只要我们具备能力，就不必像药草那样哭泣了。

许多人在失意时，就会埋怨这个世界，埋怨机会不来，觉得自己与成功之间就差了机会。我们可扪心自问，自己足够努力了吗？相信大多数人是真的努力了，但是人生不光努力就能获得成功，还得讲究方法。在错误的道路上努力，有时只会错的更远，而路子走对了就会发现，努力的方向是会有机遇的。

善缘

人与人的相遇因为缘，人与机会的相遇也在缘中。有时候发现自己没机会，那就需要我们去广结善缘，机会就在这些善缘中——机会不是凭空的，需要人发现、制造。因此，没有机会，不妨就先造就，结下一段善缘，让善缘成为自己机会的“因”。找不到好工作，就先免费试用，争先完成各项任务，自动自发的学习各项新技能，主动服务。

有人说机会少，那是因为机会从来不是摆在显眼的地方，自己也得伸手才能抓到。我们可铭记：机会藏在信心、能力、理想和结缘之中。所谓“有理想的人才有准备，而机会往往会给那些有准备的人。”那么，我们就要好好地问自己：准备好了吗？