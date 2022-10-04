“逃不出善恶因果…”

星云大师说：在《西游记》里，孙悟空对如来佛说：“你这个手掌有什么了不起，我随便翻一个跟斗，就可以翻过去了。”所以他就拚命的翻，拚命的翻，自以为已经到达天涯海角。抬头往前看，有一根大柱子，他心想：“我既然来到这里，就做个记号吧！”于是在柱子上写下：“孙悟空到此一游。”回去之后，孙悟空跟如来佛说：“怎么样？我早就翻出你的手掌啦！”

于是，如来佛把手举起来，孙悟空一看，哎呀！如来佛的中指竟然写着：“孙悟空到此一游。”孙悟空使尽力气，翻了这么久的跟斗，自认为应该已经跳脱了，没想到还是在如来佛的掌中。

很多人都知道《西游记》这本书，却不晓得它是一部非常有佛理的书。一般人大多只看到书里的唐三藏、孙悟空、猪八戒等角色，却不晓得这里面有着深奥的道理。尤其是“孙悟空逃不出如来掌”这句话，孙悟空自以为有天大本领，结果翻过来翻过去，还是在如来佛掌中。

因缘

孙悟空就是我们每一个人的心。因为我们的心念是生生灭灭、刹那不停，好像猴子一样蹦跳蹦跳，没有停止的一刻。此外，作为人，我们也常常自以为本领很大，很有办法，什么都不相信，就只相信自己。可是，人不管再怎么有本领，也逃不出如来佛的掌中。

如来掌就是真理，是宇宙之间的法则，也就是我们所说的“因缘果报”。

人间万事万物都是仗“因”托“缘”，才有“果”的生起；此“果”又成为“因”，待“缘”聚集又生他“果”。因此，宇宙人生都离不开因缘果报。

尤其，当我们懂得因缘果报，就能明白人生的一切，都是其来有自，就能自我负责。如《三世因果经》说：“有衣有食为何因？前世茶饭施贫人；无食无穿为何因？前世未施半分文。”又说：“欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是。”

依据

因缘果报原理简单不过，好比一个人过去在银行里存款很多，今生虽造恶多端，你不能不准他提用存款；如果有人往昔负债过多，虽然现在做人善良，但欠债还钱是必然的道，所以现在会受苦。所以，我们做人处事，善因增添功德，犹如存款；恶因减损功德，犹如负债。

我们的心念无影无踪，看不到抓不着，我们的举止言行都源自于心念的造作，时而带领我们向善，时而又会往恶。我们要清楚明白心念生起的是善、是恶，好的念头就让它永恒存在，不好的念头要努力修正，而心中那把维系道德、因果的尺，正是引领心念善恶升沉最好的依据。