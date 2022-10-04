有朋自远方来，乐乎呀！可到底有多远呢？远到她在信息里向我提过好几回国名，我依旧记不全。

来，吸一口气，巴布亚新几内亚！那是位于太平洋西南部的岛屿国家，与所罗门群岛隔海相望。

约在克拉码头附近的酒店见面，才出门便收到她有事耽误的信息。既然时间充裕，我便四处溜达，可到处人潮挤挤，我越走越没劲，想寻一处歇脚。

抬头发现广场上有图书馆的标牌，那是牛车水的图书馆。

踏入图书馆，第一张木椅让我闻见古色古香，再见排排太师椅让我仿佛置身在古代的瓦舍等着好戏上演。

我坐在其中，醉翁之意不在酒，不看书却观人。

看那银发族穿梭在书林找寻他的武林大侠，眼随那白衣姑娘的兰花指在剧本前比划，瞧那帽檐下的双眼正临摹书帖上的一撇一捺，还有那少年的指尖在乐谱上轻敲如风中弹弦……

我想赠把宝剑于他，让他持剑纵武林。我想织套华丽戏服，衬她的莺歌燕舞。我想为他备好文房四宝，让他行云流水。我想为他焚一缕香，伴他奏乐悠扬。

一剑一叶丧，一袖一花殇，一笔一墨洇，一弦一指吟。

一回神，仍孤身一人在城中央。

随手抽了一本书，一本自觉不会热衷的书。通常我在图书馆都是看这样的书，随意看看再翻翻就离开。

书名是《对联漫话》，里头的经典对联还附上小故事和黑白图。有章写少年解缙的对联：千里老树为衣架，万里长江作浴盆。原来当时的他正裸着身！

让我印象深刻的是韩信的墓联：生死一知己，存亡两妇人。寥寥十字，浅白却道尽韩信复杂的一生。

看着、读着越发有趣。

朋友延迟几个半小时，我就翻了好几章故事。之后，没来得及看完就赴约去了。

人与人之间的缘分，就像一本不经意看到的书。原以为是蜻蜓点水的交情，却荡出了涟漪。以为会坚持读到最后，不料，看到一半就搁回原处。

有些人，并不是没有陪你走到最终，而是，自己在半路离开。

也许有人会说，一本书而已！

“而已”这词通常是他人在替自己骗自己。

看一本书，识一个人，由始至终与时间无关，而是态度息息相关。

说到底，人啊，对人对事，好似从来就很难从一而终。