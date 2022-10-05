点智慧：不受第二支箭

“培养觉性，苦乐不滞…”

星云大师说：智者对弟子提出问题：“一个受过善法教化的人，和一个未受过善法教化的人，当他们遇到快乐的事时，同样会有‘乐受’的感觉；相反的，当他们遭逢悲伤痛苦时，同样会有‘苦受’的感觉。那么，已受教和未受教的人，到底有什么差别呢？”弟子闻言无法作答。

智者说：“一个没有受过教化的人，遇到痛苦时，往往悲不自胜，甚至徬徨迷惑，不知如何安顿自己，这就如同中了第一支箭以后，又中了第二支箭一样的感到痛苦不安；相反的，受过教化的人，遭逢痛苦时，绝不徒然悲叹，乃至怨天尤人，自乱方寸，因为他已经有智慧，不会再受第二支箭的痛苦。”

智者接着说：“道理也是一样的，当我们身处乐境之中，也绝不能放纵自己，因为一旦陶醉在快乐之中而放逸身心，第二支箭便会带来苦受。”

耻辱

人往往被同一块石头绊倒二次，被第二支箭射中更是一种不幸。如何培养觉性，苦乐不滞，便是无上的智慧。

“第二支箭”譬喻，出自于经文。人一出生就会遇到各种忧愁烦恼，已经是中了第一支箭，这是无可奈何的。现在最重要的，就是不要再中第二支箭。如果我们本身有修养，乃至有信仰、有善法，虽然一样有忧悲苦恼，一样有生老病死，但我们会小心。因为当我们面对忧悲苦恼时，不会去怨恨，甚至会想办法远离它、放下它，不会因为忧愁疾病而裹足不前，所以一个有修养、信仰的人，是不会再中第二支箭的。

相对的，一个人平时缺乏信仰，也没有人格道德的修养，如果有了忧愁，或发生痛苦的事，这个人必然会想：“是谁把痛苦加诸于我？我真怨恨，我一定要报复。”如果有这样的想法，就是中了第二支箭，尤其一旦付诸行动后，那就是在第一支箭留下来的痛苦中，又制造更多的痛苦。

执着

因此我们要警惕自己，忧悲苦恼时不能中箭，即使处在荣华富贵、情爱甜蜜里，也不能中箭。或许有些人很幸运，一生拥有许多，但千万不要执着。该放下的时候就要放下，如果因为放不下，而生起执着心，那就是中了第二支箭。所以，人生的第一支箭，我们没有办法预防，现在最重要的，就是如何疗伤，如何预防不要再中第二支箭。