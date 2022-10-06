“平日使用少一点……”

星云大师说：分享信息：我们每天都会用到纸，写字需要用纸，甚至上个厕所，也离不开卫生纸。可是，我们是否了解纸张背后的故事呢？做纸用的原料，是大家都熟悉的木材。把木材和水混合在一起打碎，就可以做成纸浆，把纸浆按照一定的要求加工，就可以做成各种纸。

知道了这个过程，我们就清楚，做纸是须砍伐树木的。一般来说，一棵树砍下来后，大约可以做成3000张A4纸。我们可以算一算，每年用掉的作业簿和读过的书，相当于人们锯掉了多少棵树。

森林是地球的肺，它吸收二氧化碳，吐出氧气。我们砍掉的树木越多，森林的面积就越少，地球的肺功能就越差。我们当然不能跟自己的肺过不去，那么，就不应该跟森林过不去。

如果我们希望保护地球的肺，就应检查自己有没有坏毛病，比如，一张纸还没写上几个字就扔掉，或者作业簿还没写完就不要了。另外我们能够把废纸送到回收站去，也是帮了森林的忙，因为每利用一吨再生纸，就可以拯救13棵树。

回收

常有信众夸我（指星云大师）很聪明，我认为自己的聪明是从“惜字纸”而来。记得在丛林受教时，一张纸不仅两面都利用，连字里行间的空白处也会挤上几个字。有时还会用色笔在纸上再写上一遍，除非到真没有办法分辨，才会不舍地丢弃。我确信自己是积了此福报才开智慧变得聪明的。

所以说，惜福可从“回收废纸”开始。日常生活中，随手一揉，都是在浪费大地资源。在不可避免的消耗下，积极配合“废纸回收”，让可用的资源再生，即是一件功德。

种一棵树要花十年，砍一棵树却只要几分钟。根据统计，婴儿从出生到两岁，所用的纸尿布，须用掉20棵树；每回收一吨废纸，可以少砍高八米、直径14厘米的原木20棵；印刷品采用再生纸，每月可以少砍约40万棵原木。因此，回收废纸制成再生纸，以循环利用，除了可以减少砍树量，亦可间接涵养水源。

力量

除了纸张，日常生活所需用物，举凡一桌一椅、一杯一盘，乃至一针一线都不能随便破坏，甚至一滴水、一片菜叶都不能轻易浪费，因为东西能用时就有它的生命存在，肆意毁坏就是减短它的寿命，这也是杀生，所以日用当惜福，也就是节俭的概念。

节俭”是传统美德，历朝历代的有识之士无不以此自勉。佛教向来崇尚节俭，认为节俭是惜福，正如现代高僧弘一法师常与弟子分享的古训：“惜食、惜衣，非为惜财缘惜福”。

我们也不要小看做回收这件事，当我们在捡垃圾、回收时，透过这样的行为可慢慢消除自大我慢的心态。我们愿意去付出、扫除环境的贪嗔痴时，同时也在扫除内心的贪嗔痴，而且它慢慢就会累积成一股力量，能够为环境做出改变的力量。