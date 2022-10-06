张曦娜：觉醒年代与我们读过的经典

大时代底下，一群文人因为共同的理想，相互认同与欣赏，那带着几分江湖气的同道情谊，豪爽而大气，确实令人感佩。

好友约了吃饭，大家兴之所至，东聊西扯，甚或胡说八道，是生活上点滴乐事。朋友近年爱看中国历史剧，这天大力推荐去年在中国热播的《觉醒年代》。说是看到陈独秀、蔡元培、胡适这些学生时代熟悉的近现代人物在电视剧里出现，感觉很奇妙，且演员如于和伟等人演技专精，举手投足间宛如历史人物重现。好友言下之意，大有不看可惜之意。

当天晚上想起朋友的热心推荐，立刻从善如流，在网上找到电视剧《觉醒年代》，一口气看了三集之后，觉得好友所言极是。

《觉醒年代》以1915至1921年间，中国的新文化运动为背景，对于那个年代的中国人而言，那是一个内忧外患，而又迷失方向，急需开通民智的年代。

陈独秀、李大钊、蔡元培、胡适、鲁迅、刘半农、钱玄同等一群走在时代前沿，有使命，有担当的知识分子、能人异士，试图以自己的清醒，唤起人们的觉醒。电视剧通过当年这群有识之士的爱国情怀，他们之间的惺惺相惜，你来我往，谈笑风生间的思想交锋，对中国新文化运动的来龙去脉有清楚的陈述。

许多人熟悉的是，陈独秀是应蔡元培之邀从上海去了北大讲学。剧中看得有意思的是，蔡元培三顾茅庐，三次独自撑伞从雪中走来，到陈独秀于北京出差时寓居的旅社，想聘任陈独秀担任北大文科学长。陈独秀原想推辞，但终究为蔡元培三次登门邀请的诚心实意而感动，且蔡元培应承将陈独秀创办的《新青年》杂志移至北京。

荧幕上蔡元培刚主政北京大学时发表的就职演讲，不论对求学目的或办学宗旨都提出明确理念，校长言辞垦切，锋芒不露，言语间却句句掷地有声，一派大家风范。据我所知，这篇北大校长的就职演讲已成经典，我相信，即便一百多年后的今天，不论对于学子或教育工作者而言仍十分受用。

我辈中人，学生时代都在课堂上读过胡适的《文学改良刍议》，看《觉醒年代》，看到这篇文章背后牵扯着陈独秀、蔡元培、李大钊等一干中国新文化运动的先锋，陈独秀对此文尤为赞赏，且誉为“今日中国文界之雷音”。陈独秀因赏识胡适，特地将这位当年的留学生从美国请到北大开课。

随着剧情发展，看到了鲁迅趴在稿纸四散的地板上用毛笔写文章的画面，鲁迅趴着、躺着，仿佛疲累至极，偶尔又闭目凝思，时而展露欣慰的笑容，这时，与鲁迅私交甚笃的钱玄同到访，看见躺在地上嘴角含笑的鲁迅，以及满地的稿纸，先是满脸狐疑，终于恍然大悟，惊喜地问了句：成了？是不是成了？而那一刻，鲁迅成就的正是他的成名作，也即中国现代文学史上首篇白话文小说《狂人日记》。

接下来的一幕，陈独秀、蔡元培、李大钊、胡适、钱玄同读了《狂人日记》后相聚讨论，大家你一言我一语，无不对《狂人日记》拍案叫绝，陈独秀这时激动地大赞鲁迅是个高才，充满激情地表达了他对鲁迅与《狂人日记》的推崇，一贯为人豪迈的陈独秀且高声欢呼：“我要当面亲吻他。”看到这一幕，心弦颇被触动，那是大时代底下，一群文人因为共同的理想，互相认同与欣赏，那带着几分江湖气的同道情谊，豪爽而大气，确实令人感佩。

《觉醒年代》也涉及《狂人日记》两个原型人物，鲁迅的表弟阮久荪为其一，同学杨开铭为其二。阮久荪因为目睹路上很多饿死的饥民，深受刺激导致神经错乱，时刻觉得有人要谋害他。杨开铭因为喝醉酒，在一名寡妇家睡了一宿，这寡妇为此被族人活活淹死，杨开铭因受刺激发了疯。

电视剧中鲁迅首次登场的场景安排得别具象征意义，剧情涉及了鲁迅小说《药》中“人血馒头”所描绘的场景与情节：闹市里有人被斩首示众，有人却急着冲过去，用馒头沾上人血，为的是“新鲜人血包治百病”。剧中鲁迅面对一群来自旧社会，愚昧、冷漠的国民，满脸尽是沉重与无奈。观剧之余，想起了鲁迅的系列经典，这些作品大多是在那个“觉醒年代”写下的，鲁迅最广为人知的小说《阿Q正传》正是发表于1921年。