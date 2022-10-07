“名场、利场，无非戏场……”

星云大师说：中国社会乃至世界各地有华人的地方，几乎每处都立有城隍庙，庙里供奉着城隍爷。所谓城隍爷，就是冥府里的地方官，也是城池的守护神。百姓若受了冤枉、委屈，衙门里的青天大老爷也无法做主，只有到城隍庙诉苦，恳求城隍爷伸张正义。一般城隍庙的大门两旁都挂有对联，字字句句都是劝诫世人要深信因果，这是一种教化。

在这里举出几个著名的对联供大家参阅：一、辽宁锦州城隍庙：善来此地心无愧；恶过吾门胆自寒；做个好人，心在身安魂梦稳；二、上海豫园城隍庙：行些善事，天知地鉴鬼神钦；进来摸摸心头，不妨悔过迁善；三、贵州关岭城隍庙：出去行行好事，何用点烛烧香，以及四、天津城隍庙：善报、恶报，循环果报，早报、晚报，如何不报；名场、利场，无非戏场，上场、下场，都在当场。

指标

人间生活，我们可以有“因果警惕管理法”：对于死后的世界，以地狱的种种苦况来做为警诫；然而大部分的人，在眼前现实的生活之中，早已被万丈红尘迷惑得不知方向。华人常说“善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到”，千百年以来，这句偈可以说是善良风俗的指标，维系了社会秩序。现今的人自诩信仰科学，斥之为迷信，无所顾忌妄行颠倒因果之事，以为不会得到报应，那社会又怎么会不乱呢？

菩萨

在《阎浮众生业感品》（出自佛教经典《地藏经》）中，大家都很熟悉的地藏菩萨，把现世果报的这层关系，细说得透澈，值得我们深思、警惕：若遇杀生者，说宿殃短命报；若遇窃盗者，说贫穷苦楚报；若遇邪婬（淫）者，说雀鸽鸳鸯报；若遇恶口者，说眷属斗诤报；若遇毁谤者，说无舌疮口报，以及若遇瞋恚者，说丑陋癃残报等等。

大慈大悲的地藏菩萨，累世以来以念佛、礼拜、供养、布施、发愿来自我管理、自我成就，立誓：“众生度尽，方证菩提，地狱不空，誓不成佛。”菩萨对世人殷切的教导，无非就是要告诫大家：人，可以什么都不信，但不能不信因果！