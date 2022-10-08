“真正的慈悲，没有亲疏远近………”

星云大师说：分享故事：兄弟三人跟随禅师学禅，时日一久，为了求得更高的悟境，相约出外参访。他们来到一个村庄借宿，这户人家的妇人刚死去丈夫，自己带着四个子女过生活。第二天天亮，正要上路时，最小的弟弟对哥哥们说：“我看你们继续去参学吧！我决定留下来不走了。”两位哥哥对于老三的决定不满，他们认为弟弟见到美丽的寡妇就堕落，气得拂袖而去。

新寡的妇人要单独抚育四个年幼孩子不容易，幸好有老三帮助。没多久寡妇爱上了老三，想嫁给他。老三说：“你丈夫才过世，我们就结为夫妇实在不好，你应为丈夫守孝三年，我们才谈婚事。”

三年后，女方提出结婚的要求，老三婉拒，他说：“如果现在结婚，我觉得对不起你丈夫，请让我也为他守孝三年吧！”又过了三年，女方重提婚事，老三仍拒绝，还说应共同为女方的丈夫再守孝三年。

就这样，三年三年再三年，经过九年，这户人家的儿女长大了，老三看到自己助人的心愿终于完成，就悄悄离去，步上求道之路。

老三其实也喜好参禅修道，但是，他不是入山打坐，而是为一家孤儿寡妇服务。真正的禅者活用一切禅，好比苦海的灯塔、黑夜的明灯。

亲疏

真正的慈悲是没有亲疏远近等条件的，经上所说的：“一雨普润”，便是平等的慈悲。什么不是平等的慈悲？只要有条件便以自我为中心，便都会有烦恼。若不断除烦恼，慈悲便不真切。

若发大悲愿心，便得对心系苦恼的众生，随时给予关怀、救济。众生在那里？就在我们家里，以及每天接触到的每一个人。古来禅门祖师教诫禅修者，当在平常待人接物中摄心安心，若能经常练习着以慈悲心待人，必能以智慧心待己，那就是上乘的禅者工夫了。如果我们对众生，常怀占有心、征服心、控制心，而没有包容心及关爱心，便是不慈悲。

无间

所谓“发慈悲心，人我无间”：我们要在生活中修行学善法，就得要是慈悲的体现者，学善法如果没有慈悲心，那是不会成功的。善法和佛法相应，根本目的是拔苦、与乐，而慈便是与乐，悲就是拔苦。有慈悲心的人必能泯灭人我对待，必能不分亲疏，照顾所有的人，自然能与别人没有隔阂，达到人我无间。