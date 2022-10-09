“世间人所爱敬的，是少壮之年…”

星云大师说：分享故事：一天，阿难尊者（释迦牟尼佛的十大弟子之一）觉察到佛陀身体有恙。阿难尊者说：“您是天尊之体，为什么皮肉也会松弛老化，不如从前？”

佛陀说：“因为凡是血肉之躯，都必定为病患所逼、为死亡所恼。我现在已是衰微之年，年近八十，这是自然现象，不足为奇。”阿难尊者听到这样的话，一时悲从中来，泪流哽噎，难过地说：“唉！衰老的来临，为何竟至于此！”

接下来，佛陀对大众的开示，有这样的含义：“世间人所爱敬的，是少壮之年、无有病痛、寿命与恩爱集聚，世人所不喜的是老、病、死与恩爱别离。然而在世间，这四件事是诸天、世人乃至转轮圣王与诸佛都无法避免的。不觉悟圣贤的戒定慧与解脱之道，便会在生死中轮迴。因此，恩爱别离这些事情，应当常念为无常。”

欲望

人生是场修行，修身修心。生活中需要修行的方方面面太多，有没有想过，我们最讨厌的生病，也是一种修行。在生病时，我们的欲望会降到最低，贪嗔痴会被最大程度降伏，过去的攀比心、嫉妒心、造作心、嗔恨心也都会在一定程度上减轻。这可让我们深刻体会到，疾病也可以是良药，因为生病能使自己警惕生命无常，对治放逸懈怠，故而能激发精进求道之心。

然而，疾病的产生，与人的心理、生理、行为、整个社会的生活环境，都有密切的关系。因此，疾病的治疗必须先找出其病因，防范于未然，甚至每个人都须要有维护健康的观念，所谓“上医治未病”，就是这个意思。而最上等的健康观念，当然就是平时保持高度自律，在饮食和运动方面多多留意，这也是一种生活修行。

心力

佛陀说：学道的比丘要带三分病，能够知道有病方知身是苦，就容易体会世事无常，就会知道要发心。有了疾病，其实也不必恐惧，何妨与病为友！生病了，要找医生治疗，其实最好的医师就是自己；自己要做自己的医师，自己身体上的疾病，应该自己首先知道。

当然，身体的构造复杂，有时还是免不了需要透过仪器的检查，才能准确的知道病因。然而，对于疾病，希望病患要能从身不苦，做到心不苦，这就要靠自己的信心和意志力。所谓精神能克服一切；生病最怕的还有病急乱投医，不要听信江湖郎中的话，更不能迷信偏方。真正的良药是心力，心力才是疾病的最好良药。